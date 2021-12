Converge Technology Solutions Corp. annonce l'acquisition d'OPIN par Portage CyberTech Inc.





TORONTO et GATINEAU, Québec, 01 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et Cloud pilotées par logiciels, a le plaisir d'annoncer que sa filiale détenue à 53 %, Portage CyberTech Inc. (« Portage CyberTech »), a acquis OPIN Digital Inc. Il s'agit de la 25e acquisition effectuée par Converge ou ses filiales et de la première acquisition réalisée par Portage CyberTech. OPIN est une agence numérique canadienne à service complet axée sur la conception et la création d'expériences Web, mobiles et applicatives numériques visant à soutenir les objectifs stratégiques de services numériques des gouvernements et des entreprises clientes. OPIN deviendra une filiale de la société récemment établie, Portage CyberTech, au sein de laquelle elle fournira également des solutions modernes de confidentialité et de sécurité fiables pour protéger les données et gérer les actifs numériques.



Basée en Ontario avec une présence supplémentaire à New York, OPIN a exécuté plus de 200 projets d'entreprise et a servi plus de 85 clients des secteurs public et gouvernemental. Les experts de Portage et de la sécurité mondiale reconnaissent que les attaques de pirates informatiques peuvent souvent cibler les systèmes informatiques existants. En réponse, la stratégie de marché de Portage CyberTech inclut la solution open source d'OPIN adoptée à l'échelle mondiale. Le cadre principal Drupal fiable et l'approche WebOS d'OPIN peuvent moderniser ces anciens systèmes, créant des actifs numériques plus sécurisés en moins de temps que les autres approches. En outre, OPIN peut servir d'extension aux équipes de sécurité surchargées pour les aider à mieux gérer les mises à jour des modules de sécurité afin de protéger les systèmes et les données.

« Comprendre les besoins de nos clients et fournir la bonne solution est ce qui a stimulé notre croissance au cours des dix dernières années. Nous savons que nos clients soutiennent le même marché de croissance que Portage et nous sommes impatients de combiner nos solutions d'agence numérique avec l'expertise de transformation numérique de Portage CyberTech. Nous sommes ravis d'étendre notre portée avec Portage CyberTech et les meilleures équipes de Converge au cours de cette période passionnante dans notre secteur », a déclaré Chris Smith, PDG d'OPIN.

« L'équipe de Converge est extrêmement heureuse d'intégrer OPIN au sein de Portage CyberTech », a déclaré Don Cuthbertson, directeur technologique de Converge et PDG de Portage CyberTech. « Avec plus de 150 pays à travers le monde s'appuyant sur Drupal pour des sites d'agences gouvernementales et intergouvernementales, ainsi que le pourcentage très élevé d'organisations du secteur public utilisant Drupal pour la transformation numérique, nous considérons cette acquisition comme une passerelle hautement stratégique afin de générer une croissance significative de notre plateforme Portage Trust. Je suis également convaincu que cette acquisition renforcera les efforts déployés par le gouvernement du Québec et Connexité à Gatineau, positionnant la région en tant que plaque tournante majeure de l'innovation en matière d'identité numérique et de cybersécurité. »

Portage CyberTech a combiné 100 % des unités commerciales Becker-Carroll et Vivvo de Converge afin de créer une nouvelle entité SaaS axée sur la cybersécurité. En octobre 2021, Converge a annoncé l'achèvement d'un placement privé de 35 millions de dollars pour Portage CyberTech, détenue à environ 53 % par Converge, sur la base d'une évaluation de 75 millions de dollars. À ce moment-là, elle a indiqué son intention d'utiliser le produit net pour des acquisitions et à d'autres fins générales de l'entreprise, et l'acquisition d'Opin est la première acquisition dans le cadre de la nouvelle entité Portage.

OPIN a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 3,6 millions de dollars sur douze mois pour la période se terminant le 30 septembre 2021. Le prix d'achat se composait des éléments suivants : (i) 4,67 millions de dollars en espèces à la clôture ; (ii) jusqu'à 1,56 million de dollars en paiements indexés pour les deux années suivant la clôture de l'acquisition sur la base de la réalisation de certaines étapes.

OPIN marque la 25e acquisition réalisée par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC ; Northern Micro, Inc. ; 10084182 Canada Inc. opérant en tant que Becker-Carroll ; Key Information Systems, Inc. ; BlueChip Tek, Inc. ; Lighthouse Computer Systems, Inc. ; Software Information Systems LLC. ; Nordisk Systems, Inc. ; Essex Technology Group, Inc. ; Datatrend Technologies, Inc. ; VSS, LLC ; Solutions PCD, Inc. ; Unique Digital, Inc. ; Workgroup Connections, Inc. ; Vivvo Application Studios LTD. ; Vicom Computer Services, Inc. ; CarpeDatum LLC ; Accudata Systems, Inc. ; Dasher Technologies, Inc. ; ExactlyIT, Inc. ; REDNET AG ; Vicom Infinity, Inc. ; Infinity Systems Software, Inc. et LPA Software Solutions, LLC.

À propos d'OPIN Digital

OPIN est une agence numérique de premier plan fournissant des conseils stratégiques, une conception créative et des services de développement de logiciels basés sur l'utilisation de l'innovation ouverte. OPIN a travaillé avec de nombreux clients pour concevoir, construire et déployer des solutions numériques basées sur Drupal, le système de gestion de contenu open source de confiance qui unifie le contenu, la communauté et le commerce. En déployant des solutions numériques d'entreprise comprenant des sites Web, des applications mobiles et des intranets, OPIN aide les entreprises à mieux impliquer leurs publics en ligne pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs organisationnels.

À propos de Portage CyberTech, une société Converge

Portage CyberTech est un cyber-innovateur qui accélère la transformation numérique avec sa plateforme de confiance éprouvée dans le secteur. Portage exploite sa culture de l'innovation « lean » pour permettre aux gouvernements d'engager leurs citoyens en toute sécurité dans un centre de services numériques local en ligne, permettant l'identification, la confidentialité, la confiance et le consentement à fournir des services de manière rentable et de simplifier l'expérience client avec une rapidité de service exceptionnelle. Portage est fière de se développer et d'innover avec de nombreuses organisations exceptionnelles à travers le Canada, y compris de nombreux ministères et départements aux niveaux municipal, provincial et fédéral. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site convergetp.com/portage-cybertech/.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et Cloud compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. Les organisations de services et de ventes régionales de Converge fournissent des analyses avancées, du cloud et des offres de cybersécurité à des clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à des offres de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en talents à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : convergetp.com .

