Jobandtalent Réalise une Levée de Fonds de 500 Millions de Dollars (Série E) pour Accélérer son Expansion Internationale





Le tour de table, mené par le fonds d'investissement européen Kinnevik, avec la participation importante de SoftBank Vision Fund 2, propulse la société Jobandtalent à une valorisation de 2,35 milliards de dollars

MADRID, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Jobandtalent - première place de marché mondiale dédiée au marché de l'emploi temporaire - a annoncé avoir sécurisé 500 millions de dollars auprès de Kinnevik et de SoftBank Vision Fund 2, concluant ainsi son tour de table de série E. En outre, la société a obtenu un financement par emprunt de 75 millions de dollars de Blackrock. Cet investissement valorise aujourd'hui Jobandtalent à 2,35 milliards de dollars. Le financement sera utilisé pour accélérer l'expansion de l'entreprise à l'international et asseoir son leadership technologique et humain dans le secteur du travail temporaire.

Jobandtalent a développé une plateforme technologie unique permettant de mettre en relation des travailleurs et des entreprises pourvoyeuses d'emplois dans de nombreux secteurs d'activité, tels que la logistique, le e-commerce, le retail et l'industrie.

Mise au service de l'humain, la technologie développée par Jobandtalent permet de recruter massivement sur des métiers en tension, d'améliorer la productivité de manière significative et de fidéliser les travailleurs en leur offrant notamment de nombreuses perspectives d'évolution.

L'objectif principal est de simplifier et fiabiliser la recherche d'un emploi, tout en garantissant les avantages sociaux associés ainsi qu'un accès à la formation d'ordinaire réservée aux salariés permanents de grandes sociétés. La digitalisation permet notamment aux travailleurs Jobandtalent de postuler à des emplois, de gérer leur disponibilité, de soumettre des documents, de signer des contrats et d'être payés depuis leur application mobile.

Plus de 1 300 entreprises - dont ID Logistics, GXO, DHL, FedEx, Ceva Logistics, Kuehne & Nagel, IKEA, Groupe Beaumanoir - utilisent Jobandtalent pour trouver les bons profils et pourvoir leurs nombreux postes ouverts. Jobandtalent emploie directement les travailleurs et gère tous les processus administratifs, y compris la paie, les relevés d'heures et la conformité légale. Dans leur ensemble, les employés de la plateforme ont un taux de recommandation (NPS) moyen de 56, tandis que la moyenne du secteur est de 18.

« Longtemps déconsidéré, l'intérim peut constituer une porte d'accès à l'emploi particulièrement performante. Mettre la technologie au service des travailleurs afin de les aider à trouver des emplois correspondant à leurs attentes et qualifications tout en leur offrant des pistes de développement professionnel est au coeur de nos préoccupations », a déclaré Juan Urdiales, cofondateur et CEO de Jobandtalent. « Au cours des 9 premiers mois de 2021, la plateforme Jobandtalent a mis en relation plus de 100 000 travailleurs qualifiés auprès d'entreprises opérant dans divers secteurs, permettant un accès rapide et adapté au marché de l'emploi. Malgré les tensions actuelles sur le marché du travail, nous sommes en mesure de mettre en relation travailleurs et entreprises avec un taux de satisfaction mutuelle beaucoup plus élevé que les standards du marché. Cette nouvelle levée de fonds a pour vocation à renforcer notre présence internationale - tout en continuant d'investir dans notre produit afin d'atteindre un encore plus haut niveau de satisfaction, à la fois des travailleurs et des entreprises nous faisant confiance » ajoute Juan Urdiales.

Natalie Tydeman, Directrice d'investissement senior chez Kinnevik, a indiqué : « Jobandtalent bouleverse le marché du travail moderne et replace les individus au centre de la démarche. En offrant un service personnalisé qui s'appuie sur les données et une technologie de pointe, Jobandtalent simplifie l'expérience de la recherche d'emploi pour des milliers de personnes. Nous sommes fiers de travailler avec Juan et l'équipe pour accélérer la croissance de l'entreprise. »

L'entreprise connaît une croissance 2021 de l'ordre de 130 % pour un EBITDA positif depuis le second semestre 2020. Les investisseurs historiques, notamment Atomico, Infravia Capital Partners, DN Capital, Kibo et Quadrille ont aussi participé au tour de table.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699410/Jobandtalent_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699425/Jobandtalent_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699424/Jobandtalent_3.jpg

