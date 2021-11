Patrimoine Aviso se joint à la campagne de Vancity venant en aide aux collectivités frappées par les inondations récentes





Pour tout nouveau don au Vancity Humanitarian Fund, un dollar sera versé au fonds pour chaque dollar reçu jusqu'au 19 décembre 2021, jusqu'à concurrence de 100 000 $

VANCOUVER et TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Patrimoine Aviso inc. s'associe à Vancity pour soutenir des organismes qui viennent en aide aux populations d'Abbotsford, de Merritt, de Princeton et d'autres collectivités de la Colombie-Britannique aux prises avec les conséquences dévastatrices des pluies diluviennes, des inondations et des glissements de terrain récents. Patrimoine Aviso verse en effet un don de 30 000 $ au Vancity Humanitarian Fund, détenu à la Vancity Community Foundation, pour lequel Vancity versera un dollar pour chaque dollar reçu pour porter le don total à 60 000 $.

En s'associant à Vancity, coopérative financière guidée par des valeurs, Patrimoine Aviso montre son engagement à soutenir les collectivités locales par l'entremise des caisses d'épargne et de crédit, ses partenaires partout au Canada. « Chez Patrimoine Aviso, le partenariat fait partie de notre ADN, a déclaré Bill Packham, président et chef de la direction. La bienveillance, l'empathie et l'intégrité imprègnent non seulement nos pratiques d'affaires, mais la manière dont nous témoignons notre respect et notre soutien aux collectivités locales. »

« Une fois de plus, nos collectivités subissent de plein fouet les effets dévastateurs de la crise climatique, a déclaré Allison Felker, directrice générale par intérim de la Vancity Community Foundation. Un immense merci à notre partenaire Patrimoine Aviso pour son don incroyablement généreux, ainsi qu'à tous nos membres et aux personnes qui ont donné jusqu'ici. La campagne se poursuit jusqu'au 19 décembre 2021, et j'encourage quiconque est capable de le faire à contribuer aux mesures d'aide en cette période difficile. »

Par l'intermédiaire du Humanitarian Fund, Vancity distribuera des dons à divers organismes menant des opérations d'aide aux sinistrés et de rétablissement dans les régions touchées et en périphérie. La Croix-Rouge canadienne, l'Abbotsford Disaster Relief Fund et la Société de conseil et de soutien Watari comptent parmi les organismes visés.

La Colombie-Britannique est en état d'urgence depuis la mi-novembre, où des pluies records, de graves inondations et des glissements de terrain ont dévasté la région. Patrimoine Aviso est profondément enracinée dans la province et a un siège social important à Vancouver.

« Notre association avec Vancity s'étend sur des décennies, et nous lui sommes reconnaissants d'avoir rehaussé l'impact de notre don, a confié M. Packham. Nous espérons que d'autres sociétés et particuliers se sentiront appelés à faire eux aussi un don. »

On peut faire un don au Vancity Humanitarian Fund en cliquant sur le lien suivant : https://www.vancitycommunityfoundation.ca/give/donor-advised-funds/vancity-humanitarian-fund.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, dont l'actif administré et géré s'élève à plus de 100 milliards de dollars. Patrimoine Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Les courtiers réglementés par l'ACCFM, les courtiers de plein exercice réglementés par l'OCRCVM et les agences d'assurance de Patrimoine Aviso soutiennent des milliers de conseillers financiers dans des caisses d'épargne et de crédit partout au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, est un chef de file canadien des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable qui offre ses produits par l'intermédiaire d'un réseau national de conseillers financiers. Notre société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement direct, et notre plateforme de placement automatisée, VirtualWealth, permettent aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Par l'intermédiaire des Services des correspondants d'Aviso, la société offre des services de garde de biens et de courtier chargé de compte à des organisations financières indépendantes, notamment des gestionnaires de portefeuille, des maisons de courtage de valeurs, des compagnies d'assurance, des sociétés de fiducie et des courtiers remisiers. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

À propos de Vancity

Vancity est une coopérative financière guidée par des valeurs qui répond aux besoins de ses membres propriétaires - ils sont plus de 550 000 - et de leurs collectivités. Elle a des bureaux et 55 succursales dans la région métropolitaine de Vancouver, dans la vallée du Fraser, à Victoria, à Squamish et à Alert Bay, dans les territoires des Salish de la Côte et des Kwakwaka'wakw. Avec un actif de 30,5 milliards de dollars plus des actifs administrés, Vancity est la plus grande coopérative de crédit au Canada. Elle utilise ses actifs pour améliorer le bien-être financier de ses membres tout en contribuant au développement de collectivités fortes qui sont viables sur les plans social, économique et environnemental.

À propos du Vancity Humanitarian Fund

Vancity a créé le Vancity Humanitarian Fund en septembre 2015 en réponse à la crise des réfugiés syriens et pour apporter un soutien continu aux organismes qui épousent cette cause et d'autres causes humanitaires. Depuis le début de 2021, le fonds a fait un don à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir l'intervention face à la COVID-19 en Inde, versé 100 000 $ à la ligne d'écoute téléphonique de l'Indian Residential School Survivors Society et versé 25 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour les feux de forêt de 2021 en Colombie-Britannique. Dans ce dernier cas, l'appel de fonds a permis de récolter des membres et du public des dons totaux de 149 880,83 $.

* Un reçu fiscal sera envoyé immédiatement par courriel pour les dons en ligne au Vancity Humanitarian Fund effectués par carte de crédit. Pour tous les autres dons, les reçus fiscaux seront envoyés par la poste ou par courriel dans un délai de trois à six semaines. Pour que le donateur reçoive un reçu fiscal pour l'année civile en cours, la Vancity Community Foundation doit avoir reçu son don au plus tard le 31 décembre.

