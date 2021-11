Le BSIF devient membre du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier





OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - L'accélération continue des mesures que prend le BSIF pour gérer le risque climatique l'a récemment mené à se joindre au Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS).

Cette année, le BSIF a décidé de prendre en compte le risque climatique dans ses travaux de surveillance ainsi que dans ses activités macroprudentielles plus larges. Il s'est également investi dans une collaboration nationale entre des intervenants des secteurs privé et public en se joignant au Conseil d'action en matière de finance durable du Canada, qui a été mis sur pied pour soutenir la croissance d'un marché financier solide, efficace et durable et faire office de centre d'expertise qui favorise les partenariats ainsi que le dialogue sur les questions de finance durable au pays et à l'étranger.

Les membres du NGFS doivent s'engager à contribuer activement aux travaux et aux ressources pour atteindre les objectifs d'amélioration des pratiques de surveillance, des mesures du risque et des actions, ce qui permettra de bonifier notre état de préparation aux répercussions des changements climatiques sur le système financier et l'économie, et ce, pour le bien de tous ceux qui s'appuient sur la prise de décisions éclairées à l'égard du changement.

Les changements climatiques constituent le défi de notre génération. Ils nécessitent que nous fassions front tous ensemble à leurs menaces. Nous devons agir plus vite et plus vigoureusement, et consacrer des efforts proportionnels au risque qui nous guette. Notre adhésion au NGFS est un jalon essentiel, mais non le dernier, qui marque les efforts que nous déployons pour gérer le risque climatique au sein des institutions financières et des régimes de retraite fédéraux.

Le surintendant, Peter Routledge

Parmi les autres efforts du BSIF à l'international, mentionnons sa participation :

au Groupe de travail sur les risques financiers liés au climat (GTRFC) du CBCB, plus spécifiquement aux volets sur les pratiques en matière de réglementation et de surveillance;

à l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA), où il a collaboré avec ses homologues de la réglementation à la rédaction d'un document intitulé Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector , et où il est également membre du Groupe directeur du risque climatique, nouvellement créé;

, et où il est également membre du Groupe directeur du risque climatique, nouvellement créé; aux groupes de travail du Conseil de stabilité financière (CSF) sur les approches en matière de réglementation et de surveillance permettant de se pencher sur les risques financiers liés aux changements climatiques et les informations fournies à ce sujet;

stabilité financière (CSF) sur les approches en matière de réglementation et de surveillance permettant de se pencher sur les risques financiers liés aux changements climatiques et les informations fournies à ce sujet; au Sustainable Insurance Forum (SIF).

À propos du NGFS

Lancé lors du « One Planet Summit » de Paris, le 12 décembre 2017, le NGFS est constitué d'un groupe de banques centrales et de superviseurs qui, sur une base volontaire, souhaitent démontrer les pratiques exemplaires, contribuer au développement de la gestion des risques liés à l'environnement et au climat dans le secteur financier et mobiliser la finance traditionnelle pour appuyer la transition vers une économie durable. Le NGFS réunit 102 banques centrales et organismes de surveillance, ainsi que 16 observateurs. Ensemble, ils représentent les cinq continents et environ 85 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils sont responsables de la surveillance de toutes les banques d'importance systémique mondiale et des deux tiers des assureurs d'importance systémique mondiale. Le NGFS est présidé par Frank Elderson, membre du comité exécutif de la Banque centrale européenne. Le secrétariat, dirigé par Jean Boissinot, est assuré par la Banque de France.

À propos du BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.

