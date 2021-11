Gilead et AWS collaborent au développement et à la livraison de nouveaux médicaments pour les patients





Aujourd'hui, Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé que Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq : GILD), une société biopharmaceutique qui développe des médicaments innovants pour prévenir et traiter les maladies potentiellement mortelles, avait choisi AWS comme son fournisseur de cloud privilégié. En innovant sur AWS et avec l'aide d'experts et de partenaires AWS dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, Gilead fournit à ses data scientists les dernières avancées en matière d'apprentissage automatique et d'analyse. En plus d'alimenter, à l'échelle toute l'organisation, la prise de décision basée sur les données, de la découverte de biomarqueurs à la fabrication et au recrutement pour les essais cliniques, ces capacités fournissent des informations qui peuvent aider Gilead à affiner son portefeuille de médicaments. La société s'appuie également sur AWS pour gérer toutes les charges de travail de son projet de transformation de son système ERP (planification des ressources d'entreprise) afin de mettre en oeuvre SAP S/4HANA.

« Avec AWS comme notre fournisseur de cloud privilégié, nos chercheurs peuvent utiliser le portefeuille de services d'AWS pour obtenir les informations, et disposer de l'agilité et de la sécurité nécessaires pour fournir rapidement de nouveaux médicaments et traiter les individus en fonction de leurs besoins uniques, et pas seulement de la maladie » a déclaré Marc Berson, vice-président principal et directeur de l'information chez Gilead. « Les performances, l'infrastructure et l'échelle d'AWS sont les bases à partir desquelles nous allons achever notre transformation ERP et devenir une entreprise plus efficace, agile, sécurisée et axée sur les données dans le cloud. »

Gilead réinvente son infrastructure de calcul bioinformatique dans le premier cloud mondial. L'utilisation des capacités de calcul, d'apprentissage automatique et de base de données d'AWS prendra en charge l'analyse et l'intégration de divers ensembles de données génomiques, d'imagerie et expérimentales pour soutenir les avancées dans la façon dont Gilead diagnostique et traite les maladies. Par exemple, en analysant en toute sécurité les données génomiques des patients anonymisées à grande échelle sur AWS pour révéler des modèles, Gilead peut découvrir comment les personnes atteintes de cancer réagissent aux options thérapeutiques existantes, ce qui pourrait accélérer la découverte de nouveaux traitements.

De plus, dans son organisation informatique, Gilead utilise AWS pour gérer toutes les charges de travail de son projet de transformation ERP afin de mettre en oeuvre SAP S/4HANA. Ces systèmes prennent en charge les processus commerciaux critiques dans des domaines tels que la chaîne d'approvisionnement, les finances, les opérations et les ventes commerciales pour toutes les spécialités thérapeutiques et unités commerciales. L'exécution de ces processus sur AWS constitue la base de la mise en oeuvre par Gilead de SAP S/4HANA. Elle aide également la société à raccourcir les cycles d'actualisation du matériel, à augmenter l'agilité de test et de déploiement et à gagner en visibilité pour améliorer sa planification d'entreprise.

Il s'agit de la première mise en oeuvre par Gilead de systèmes ERP à l'échelle de la production dans le cloud, et AWS apporte à l'équipe de transformation informatique de la société une infrastructure évolutive, sécurisée et hautement performante. En travaillant aux côtés d'AWS, Gilead sera en mesure d'intégrer ses environnements SAP avec un large éventail de technologies avancées AWS, dans des domaines tels que l'analytique et l'apprentissage machine, afin de libérer une nouvelle valeur commerciale et de stimuler l'innovation. À l'avenir, avec AWS comme base de son nouvel environnement SAP basé sur le cloud, la société utilisera une variété de types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), y compris les instances X1 et X1e conçues pour les bases de données hautes performances, les bases de données en mémoire et d'autres applications d'entreprise à forte intensité de mémoire, pour exécuter plus efficacement les charges de travail ERP.

Au cours des 12 derniers mois, Gilead a en outre transféré plus de 50 % de l'empreinte de son centre de données vers AWS grâce à un programme de migration accélérée vers le cloud avec les services professionnels AWS. La société prévoit par ailleurs de migrer des centaines d'applications vers AWS, dont notamment des applications critiques qui prennent en charge les directives des bonnes pratiques de l'industrie (GxP) ainsi que les réglementations dans des domaines tels que la fabrication, le stockage et la distribution de médicaments. En conséquence, Gilead accélère ses plans de mise à niveau de ses opérations informatiques avec AWS, tout en évitant les coûts initiaux d'actualisation du matériel et les coûts durables liés à l'exploitation d'un paysage informatique sur site « toujours disponible » afin de répondre aux pics d'utilisation. En tant qu'élément supplémentaire de la migration, la société est en train de créer un environnement automatisé de reprise après sinistre dans AWS. Le but est de permettre à Gilead IT d'optimiser et de faire évoluer ses processus de reprise après sinistre dans le cloud pour améliorer la résilience.

Avec l'aide des services professionnels AWS et des experts AWS en santé et sciences de la vie, les équipes de recherche et développement de Gilead cherchent des moyens d'innover dans le cloud. Ils adoptent une approche de développement produits agile qui utilise des microservices pour optimiser et automatiser les processus opérationnels dans toute l'entreprise, et construisent de nouvelles architectures de données pour découvrir plus facilement de nouveaux éclairages. Grâce à cette collaboration, Gilead vise à transformer les domaines prioritaires tels que la conception des programmes et des études cliniques, l'expérience des patients et le contrôle statistique adaptatif centralisé, aidant Gilead à identifier et à résoudre rapidement les problèmes potentiels liés à la gestion des essais cliniques.

Gilead a également été l'un des premiers utilisateurs d'AWS for Health, une offre de services organisés par AWS et de solutions AWS Partner Network (APN) désormais utilisées par des milliers de clients du secteur de la santé et des sciences de la vie dans le monde. AWS for Health fournit des fonctionnalités éprouvées et facilement accessibles qui aident les organisations à accélérer le rythme de l'innovation, à libérer le potentiel des données de santé et à développer des approches plus personnalisées du développement thérapeutique et des soins dans 16 domaines de solutions critiques pour les secteurs de la santé, de la génomique et de la biopharmacie.

« Gilead utilise les performances éprouvées du leader mondial du cloud afin d'innover, de faire évoluer et de proposer des thérapies puissantes pour des maladies comme le VIH et le cancer, ainsi que pour faire progresser les normes de médecine de précision. En rationalisant leurs opérations informatiques avec AWS et en tirant parti de nos offres AWS for Health, Gilead a la capacité d'affiner en permanence son approche des essais cliniques, du développement de médicaments, de la fabrication et de la distribution », a déclaré Matt Garman, vice-président senior des ventes et du marketing chez Amazon Web Services, Inc. « AWS fournit la sécurité et la confidentialité dont les sociétés de soins de santé et des sciences de la vie ont besoin, ainsi que l'expertise et la portée et la profondeur des services sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour créer des solutions de soins de santé transformatrices qui améliorent la santé et le bien-être. »

À propos d'Amazon Web Services

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est l'offre cloud la plus complète et la plus largement adoptée dans le monde. AWS développe constamment ses services afin de soutenir la quasi-totalité des charges de travail dans le cloud, et offre désormais plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, la base de données, la mise en réseau, l'analyse, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des Objets (IdO), le mobile, la sécurité, l'hybride, la réalité virtuelle et la réalité augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d'applications depuis 81 Zones de Disponibilité dans 25 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 27 Zones de Disponibilité supplémentaires et neuf autres Régions AWS en Australie, au Canada, en Inde, en Indonésie, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Des millions de clients, notamment des startups en pleine croissance, de très grandes entreprises, et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour optimiser leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l'invention, un engagement envers l'excellence opérationnelle, et une réflexion à long terme. Amazon s'efforce de devenir l'Entreprise la plus axée sur les clients de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les avis des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et The Climate Pledge (l'Engagement Climat) sont quelques-unes des innovations d'Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

À propos de Gilead Sciences, Inc.

Gilead Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique qui poursuit et réalise des percées en médecine depuis plus de trois décennies, dans le but de créer un monde plus sain pour tous. La société s'engage à mettre au point des médicaments innovants pour prévenir et traiter des maladies potentiellement mortelles, notamment le VIH, l'hépatite virale et le cancer.

Depuis plus de 30 ans, Gilead est un innovateur de premier plan dans le domaine du VIH, faisant progresser la recherche sur le traitement, la prévention et la guérison. Les chercheurs de Gilead ont mis au point onze médicaments contre le VIH, dont le premier régime à comprimé unique pour traiter le VIH et le premier comprimé antirétroviral oral à prise unique quotidienne pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP) afin de réduire le risque de contracter une infection par le VIH. Ces progrès de la recherche médicale ont contribué à transformer le VIH en une maladie chronique évitable pour des millions de personnes. Gilead s'engage à poursuivre l'innovation scientifique pour fournir des solutions aux besoins changeants des personnes affectées par le VIH dans le monde. Grâce à des partenariats et à des collaborations, la société vise également à améliorer l'éducation, à élargir l'accès et à lever les obstacles aux soins, dans le but de mettre fin à l'épidémie de VIH pour tous et partout.

Depuis son siège de Foster City en Californie, la société Gilead opère dans plus de 35 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 novembre 2021 à 16:20 et diffusé par :