FourKites nomme un vétéran de l'industrie pour accélérer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement parmi les transporteurs et les logisticiens

Oleksii Kosenko rejoint FourKites®, la première plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel au monde, en tant que directeur des Opérations de réseau des transporteurs pour l'EMOA, afin d'accélérer la base de transporteurs à la croissance rapide de la société en Europe. Avant de rejoindre FourKites, M. Kosenko a dirigé les équipes des ventes aux transporteurs chez Uber Freight et chez sennder Technologies GmbH, et a occupé par ailleurs un poste des ventes senior chez C.H. Robinson.

« Alors que les difficultés que rencontre la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui imposent une pression croissante sur les transporteurs du monde entier, ma priorité consiste à m'assurer que les transporteurs européens de toutes les tailles peuvent exploiter FourKites pour offrir un meilleur service clientèle, améliorer leur flux de trésorerie et réduire les coûts », a déclaré M. Kosenko. « Le fait de fournir une plateforme sécurisée pour partager les données va propulser l'intégralité du marché de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement à l'avenir, et les transporteurs devraient recevoir une valeur considérable en retour. »

D'après une récente étude de FourKites et de Reuters, les contraintes liées aux relations avec les transporteurs et aux capacités sont un problème persistant pour les expéditeurs. « Nos plus grosses difficultés sont l'intégration des transporteurs et le partage des données », commente Ferenc Polgar, responsable de l'excellence opérationnelle de la distribution mondiale chez Bayer. « Étant donné le volume des sociétés de transport auxquelles nous sous-traitons, il est très difficile d'obtenir leur engagement pour se connecter et partager les données avec nous. Cela peut être dû à leur capacité de partager les données, à leur infrastructure ou à la façon dont ils communiquent. C'est en voie d'amélioration, mais à un rythme très lent. »

FourKites a été un pionnier de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel en 2014 et a développé depuis la plus vaste plateforme au monde pour suivre les expéditions sur tous les modes de transport, y compris par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et via les services de colis et de messagerie. La société collabore avec certains des fournisseurs de matériel GPS les plus importants d'Europe pour aider les transporteurs de toutes les tailles à obtenir la technologie de suivi GPS aux niveaux matériel et logiciel. Dans le monde entier, la société suit plus de 2 millions d'expéditions par jour pour plus de 750 des marques les plus reconnues au monde. Outre la visibilité en temps réel, FourKites améliore l'efficacité pour les transporteurs et les chauffeurs grâce aux flux de travail de la documentation numérique, à des outils de collaboration améliorés et aux capacités mobiles.

« Oleksii joue un rôle stratégique dans nos principaux investissements européens, et nous sommes ravis de compter un vétéran du secteur aussi expérimenté parmi nous tandis que nous maintenons notre dynamique au sein de la base de transporteurs européens », déclare Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Sa connaissance approfondie du paysage des transporteurs européens et son expertise des régions de l'Europe de l'Est et de la Baltique est exactement ce dont nous avons besoin pour améliorer notre offre pour les transporteurs. Il nous apporte également son expérience de la logistique 3PL et des transitaires numériques. »

À propos de FourKites

FourKites® est la plateforme n° 1 de visibilité de la chaîne d'approvisionnement au monde, qui élargit la visibilité au-delà du transport, dans les dépôts, les entrepôts, les magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant 176 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 750 marques parmi les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 principales entreprises de produits de consommation emballés et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.fourkites.com/.

