2,55 M de dollars pour l'amorçage de l'écosystème de Paladin





Promouvoir l'activisme ouvert et transparent dans la gouvernance décentralisée

PARIS, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La décentralisation technologique n'a aucun sens sans que la prise de décision le soit aussi.

Partant de cette idée, l'équipe de Paladin a l'intention de réduire les points blocants dans le processus de gouvernance.

Avec moins de 10% de participation à la plupart des propositions (ex : L'UIP-09 a eu un taux de participation de 12%, l'AIP-33 un taux de 4%) l'apathie des électeurs est devenue un obstacle majeur à la décentralisation. Paladin a donc développé un marché de prêts de vote appelé Paladin Lending afin de résoudre ces problèmes.

« Paladin Lending va permettre de créer un nouveau lego monétaire pour les spéculateurs et offrir une gouvernance plus liquide pour les acteurs dynamiques de la gouvernance » explique Romain Figuereo, fondateur du protocole, « le prêt de vote n'est que la première brique d'un écosystème visant à perturber le monopole actuel de la décision dans la finance décentralisée ».

Alors que nous traversons les mois les plus litigieux de la gouvernance décentralisée, avec des propositions controversées comme le fonds d'éducation DeFi sur Uniswap, la publication de bribes.crv par Andre Cronje ou l'échec du rachat de Venus Protocol, Paladin se lance au moment où l'activisme décentralisée se développe.

L'équipe centrale a précisé que « le protocole permettra aux parties prenants de renforcer leur capacité de lobbying tout en respectant les principes de gouvernance definies par les protocoles et de prévenir de nouveaux vecteurs d'attaque », lors de leur première Community Call .

Afin d'accélérer le développement du protocole, l'équipe a également annoncé une levée de fonds de 2,55 millions de dollars, mené par Greenfield One et avec la participation de Galaxy Digital , NFX , Semantic et près de vingt investisseurs anges.

« Ces partenaires stratégiques joueront un rôle clé dans le développement de notre interface de coordination » a laissé entendre M.Figuereo.

La sortie de Paladin Lending est prévue pour le 30/09, avec UNI, COMP et AAVE comme actifs initiaux.

Paladin Lending Protocol veut transformer votre vote DeFi en un actif en construisant un marché pour les jetons de gouvernance inactifs qui permettront aux membres engagés de tirer parti de leur vote.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site paladin.vote .

Contacte: Alejandro Baquero-Lima, alejandro@paladin.vote

