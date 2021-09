Hampshire Trust Bank choisit ComplyAdvantage pour sa suite de solutions AML primée





ComplyAdvantage, une société de technologie de données mondiale transformant la détection de la criminalité financière, a annoncé aujourd'hui que Hampshire Trust Bank (HTB), une banque spécialisée axée sur les prêts aux entreprises britanniques, a choisi la gamme de solutions de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) primée de la société, qui inclut Customer Screening and Onboarding, Adverse Information & Media, Transaction Monitoring et Transaction Screening.

Composée d'une équipe de spécialistes des prêts, HTB fournit du financement d'entreprise spécialisé, des prêts immobiliers et des comptes épargne primés aux particuliers et aux entreprises. En raison de sa croissance rapide et importante, le profil de risque de HTB évolue à mesure que la clientèle de la société s'élargit sur de nouveaux marchés. C'est pourquoi HTB a choisi de s'associer avec ComplyAdvantage afin de mettre en place des capacités AML en temps réel plus robustes offrant un meilleur contrôle et une plus grande évolutivité.

« HTB prend au sérieux la lutte contre la criminalité financière et le maintien de contrôles suivis attentivement dans l'ensemble de la banque. Alors que nous cherchions à renforcer ces contrôles, nous souhaitions une solution qui apporterait résilience et efficacité », a déclaré Nick Hawke, chef de la conformité chez HTB. « ComplyAdvantage représente un pas décisif en matière de maturité, en consolidant l'ensemble de la vérification et du suivi des transactions dans une plateforme hébergée unique, qui fournit une solution robuste et fiable. »

Alimentée par ComplyDatatm, la technologie hyperscale de ComplyAdvantage aide à déceler les risques cachés dans l'ensemble du cycle de vie client, aidant les banques comme HTB à maintenir le plus haut niveau de surveillance de la conformité et d'intégrité. Cela permet de réduire jusqu'à 80 % la dépendance à l'égard des processus d'examen manuels et des anciennes bases de données, et d'améliorer la manière dont les entreprises comme HTB contrôlent et surveillent les clients et les transactions.

« Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par une banque aussi appréciée que HTB », a affirmé Charlie Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage. « Aujourd'hui, l'équipe de HTB peut effectuer des transactions en toute confiance et se développer avec assurance en utilisant notre technologie, nos outils et nos renseignements AML de pointe, nécessaires pour combattre le volume, la vélocité et la complexité de la criminalité financière actuelle. »

À propos de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est la principale source de technologie de détection et de données sur le risque de criminalité financière fondée sur l'IA dans l'industrie financière. ComplyAdvantage a pour mission de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption, ainsi que tous les autres crimes à caractère financier. Plus de 500 entreprises dans 75 pays comptent sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font affaire, grâce à la seule base de données globale et en temps réel au monde de personnes et de sociétés. La société identifie activement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés chaque jour.

ComplyAdvantage possède quatre pôles mondiaux situés à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca et bénéficie du soutien de Goldman Sachs, des enseignants de l'Ontario, d'Index Ventures et de Balderton Capital. Pour en savoir plus, consultez complyadvantage.com.

À propos de Hampshire Trust Bank

Hampshire Trust Bank est une banque spécialisée, axée sur les prêts aux entreprises britanniques. HTB propose également des comptes épargne aux particuliers et aux entreprises. La banque est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web : www.htb.co.uk

