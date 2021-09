Limonetik choisit Nuvei pour améliorer ses capacités de paiement sur le marché





MONTRÉAL et PARIS, 30 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l'entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Limonetik, un chef de file mondial des solutions de paiement et de place de marché. Cette démarche permettra à Limonetik d'améliorer son offre de services de paiement sur les places de marché en Europe, alors que l'entreprise cherche à s'engager dans sa stratégie d'expansion internationale.



Grâce à cette collaboration, Limonetik tirera parti des services d'acquisition européens de Nuvei et prévoit intégrer l'acquisition internationale dans le cadre de son expansion mondiale. Cela permet à son portefeuille diversifié de clients de plateformes de marché d'accepter un éventail encore plus large de paiements, tout en profitant des puissantes fonctions d'optimisation des autorisations de Nuvei pour améliorer les taux d'acceptation.

Les clients des places de marché de Limonetik bénéficieront du modèle de facilitation de paiement à intégration unique de Nuvei. Les fournisseurs qui vendent leurs produits sur les places de marché disposeront ainsi de services de paiement de bout en bout simples à utiliser dans l'UE et au Royaume-Uni, une expansion aux États-Unis étant prévue. L'expérience utilisateur des acheteurs et des fournisseurs s'en trouvera améliorée et simplifiée.

Limonetik, l'un des premiers développeurs de solutions de paiement sur les places de marché, répond aux exigences de paiement de plus en plus complexes des détaillants multicanaux, des places de marché et des plateformes d'économie à la demande et d'économie commune. L'entreprise y est parvenue grâce à son approche modulaire de l'élaboration de solutions pour ses clients, qui fait appel à des composants interchangeables en fonction des besoins de ces derniers.

« Limonetik et Nuvei ont en commun la volonté de fournir des solutions innovantes qui garantissent la satisfaction des clients », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Nuvei est bien positionnée pour répondre aux exigences complexes en matière de paiement dans le secteur en pleine expansion des places de marché. Notre objectif ultime est d'offrir les meilleures solutions de paiement qui soient pour répondre à leurs besoins particuliers. »

« Les vrais gagnants de notre association avec Nuvei seront les clients finaux », a déclaré Christophe Bourbier, chef de la direction et cofondateur de Limonetik. « En permettant aux places de marché de disposer de solutions de paiement faciles et adaptées, nous contribuons à faciliter un large choix de produits et de services proposés aux consommateurs sur tout un éventail de plateformes afin de simplifier leur parcours de paiement. En fin de compte, les consommateurs du monde entier sont plus satisfaits, et la croissance et le succès de Nuvei et de Limonetik se poursuivront. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 204 marchés à l'échelle mondiale, et offre l'acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 480 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. ?

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

À propos de Limonetik

Limonetik est le chef de file de la transformation vers le nouveau monde des paiements pour les marchands et les places de marché. La plateforme de modes de paiement de Limonetik prend en charge plus de 285 modes de paiement locaux et alternatifs, comme les portefeuilles mobiles, les paiements échelonnés et les cartes-cadeaux, dans 70 pays. Grâce à son service de bout en bout ainsi qu'à ses solutions personnalisées, et aux côtés de ses partenaires de réseau, Limonetik propose une solution qui allège la complexité des règlements et de la conformité pour les entreprises. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Paris, compte 50 employés et bénéficie de la confiance de plus de 14 000 marchands, places de marché et intervenants des technologies financières. En juillet 2021, Thunes a annoncé l'acquisition de Limonetik, qui vient compléter les solutions de paiements transfrontaliers existantes de Thunes. La nouvelle solution sera connue sous le nom de Thunes Collections.

