SNC-Lavalin obtient un contrat pour prévenir la dégradation du chenal et aider à améliorer la qualité de l'eau dans le sud du Nevada





MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX : SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de la Southern Nevada Water Authority (SNWA) pour assurer la prestation de services d'ingénierie professionnels dans le cadre du projet de stabilisation de la partie inférieure de la rivière Wash à Las Vegas. Le projet vise à protéger les infrastructures actuelles en ralentissant et en prévenant la dégradation du chenal grâce à la construction de nouvelles structures de contrôle du niveau de la partie inférieure de la rivière Wash à Las Vegas, dans la zone de loisirs nationale du Mead, ce qui améliorera la qualité de l'eau du lac.

« La gestion minutieuse des ressources naturelles est une priorité importante et urgente à l'échelle mondiale. Notre approche aide nos clients à restaurer et à protéger les écosystèmes vitaux et la qualité de l'eau, tout en intégrant des processus respectueux de l'environnement qui ont un impact durable, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. L'approvisionnement et la gestion de l'eau devenant un secteur d'investissement de plus en plus important dans toutes les régions du monde, ce projet nous permet de déployer des capacités mondiales à l'échelle locale dans la gestion des ressources hydriques où nous détenons une présence de premier plan. »

L'érosion de la rivière Wash à Las Vegas génère des sédiments qui sont transportés et rejetés dans le lac Mead, près des prises d'eau potable de la SNWA. Bon nombre des problèmes relatifs à l'environnement et aux ressources d'eau auxquels le sud du Nevada est confronté aujourd'hui sont liés à la rivière Wash à Las Vegas.

« Depuis plus de 25 ans, notre équipe appuie la SNWA et la rivière Wash à Las Vegas », a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord, SNC-Lavalin. « Les niveaux du lac Mead n'ayant jamais été aussi bas, la stabilité structurelle de la rivière Wash est essentielle à la protection de la qualité de l'eau pour des millions d'Américains. Notre équipe est déterminée à contribuer à la gestion et à la protection de cette ressource limitée tout en répondant aux besoins de la collectivité et des terres écosensibles du Service national des parcs. »

La rivière Wash, à Las Vegas, dans le comté de Clark, au Nevada, est la principale source de drainage de la vallée de Las Vegas, transportant les écoulements urbains, des eaux usées traitées et les eaux de crue dans le lac Mead et le fleuve Colorado. Elle transporte aussi le débit de retour de l'eau, recyclant et restituant de manière sécuritaire les eaux usées hautement traitées au lac Mead, en plus d'étendre l'approvisionnement en eau de la collectivité. Par ailleurs, la rivière constitue une ressource environnementale importante, car elle fournit un habitat humide à des plantes et à des animaux qu'on ne trouverait pas autrement dans un environnement sec et désertique.

La société offre une vaste expertise acquise dans le cadre de projets de taille et de portée semblables, y compris la prestation de services de conception pour le rétrécissement du belvédère de la rivière Truckee, au Nevada, les projets de contrôle de l'érosion du lac Havasu, en Arizona, les épis de navigation de la rivière Santa Clara, en Californie, et le projet hydroélectrique de Muskrat Fall, au Canada.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif: consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous l'offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 30 septembre 2021 à 07:30 et diffusé par :