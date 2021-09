CloudBlue et Prodapt s'unissent pour offrir des services en cloud différenciés aux fournisseurs de services numériques (FSN)





Les deux entreprises s'associent pour aider les FSN à moderniser leurs offres, à réduire le taux de désabonnement de leurs clients et à stimuler leur croissance.

NEW YORK, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Prodapt , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de conseils en technologie et de gestion de services pour le secteur vertical de la connectivité, a annoncé un partenariat stratégique avec CloudBlue LLC (« CloudBlue » ) , une société technologique leader dans le secteur des écosystèmes en cloud.

Cette alliance ajoutera des capacités complémentaires aux offres de Prodapt en matière de cloud télécom et accélérera la transformation numérique de l'industrie de la connectivité. Avec des solutions spécialement conçues pour l'écosystème des FSN, cela les aidera à moderniser leurs offres, à accélérer le temps de mise sur le marché, à réduire le taux de désabonnement de leurs clients et à stimuler leur croissance.

« Nous sommes ravis de notre relation avec CloudBlue », a déclaré Satish Billakota, responsable des offres cloud chez Prodapt. « Cette alliance nous permet de fournir des services cloud différenciés spécifiques à l'industrie de la connectivité avec une plateforme de services cloud flexible qui modernise les offres d'entreprise et de PME du secteur des télécommunications. Avec des fonctionnalités telles que l'orchestration multi-cloud, la gestion omni-produit, l'abonnement de bout en bout et la gestion du catalogue, les FSN peuvent se différencier avec une approche de mise sur le marché rapide. »

Cette relation renforce également l'engagement de CloudBlue à fournir sa technologie d'écosystème à l'industrie des télécommunications. « Nous sommes ravis de travailler avec Prodapt, une entreprise technologique de premier plan qui se spécialise dans la stratégie, l'exécution et les services pour les entreprises de télécommunications », a déclaré Tarik Faouzi, vice-président principal de CloudBlue. « Nous sommes convaincus que notre programme de partenariat renforcera l'offre de transformation numérique de Prodapt pour leurs clients et leur permettra de fournir des services autour de la solution CloudBlue. »

À propos de Prodapt

Prodapt se concentre sur le secteur vertical de la connectivité. Prodapt s'associe aux principaux créateurs de notre monde hyperconnecté. Les clients de Prodapt sont des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques / multiservices, des entreprises de technologie et de plateformes numériques dans le domaine de la connectivité.

Prodapt construit, intègre et exploite des solutions permettant des technologies et des innovations de nouvelle génération. Prodapt dessert des leaders mondiaux tels que AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom et bien d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. L'entreprise fait partie d'un conglomérat commercial vieux de 120 ans, le groupe Jhaver, qui emploie plus de 22 000 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.prodapt.com .

À propos de CloudBlue

CloudBlue aide les entreprises à réussir dans l'économie « en tant que service » et à accélérer les revenus en gérant les abonnements et la facturation, les informations sur les fournisseurs et les produits, ainsi que l'accueil des partenaires sur plusieurs canaux.? Grâce à sa plateforme d'orchestration d'écosystèmes, CloudBlue permet aux entreprises de créer leurs propres écosystèmes, ainsi que de connecter des écosystèmes de fournisseurs et de mise sur le marché, en automatisant la distribution de produits et services traditionnels et numériques entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement numérique. CloudBlue dessert plus de 180 entreprises dans le monde et alimente les plus grandes places de marché B2B en cloud, qui représentent près de 30 millions d'abonnements B2B en cloud.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cloudblue.com .

Contacts pour la presse :

Jay Deb

CloudBlue

Adresse e-mail : PR@cloudblue.com



Krishna Kumar N

Prodapt

Adresse e-mail : krishnakumar.n@prodapt.com

