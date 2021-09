La technologie de biopesticide à base d'ARN induit un taux de mortalité de 98 % chez le doryphore, selon un essai indépendant





Impact environnemental positif, durable - La production d'ARN à base de levures et la technologie d'administration orale pour la protection des cultures sont sans danger pour l'environnement et utilisent l'ARNi pour cibler précisément des gènes spécifiques dans des organismes nuisibles spécifiques, en évitant les dommages à large spectre à d'autres organismes ou au sol, à l'eau et à l'air.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Renaissance BioScience Corp., une entreprise de bioingénierie mondiale de premier plan, est heureuse d'annoncer qu'un essai indépendant de sa technologie biopesticide à base d'ARN, sans danger pour l'environnement, a été réalisé sur des larves de doryphore de la pomme de terre (DPT) ont entraîné une mortalité de 98,3 % et ont grandement réduit les dommages causés aux plantes par le doryphore.

Le test de preuve de concept, mené par un cabinet de conseil international de premier plan, spécialisé en agriculture et fort d'une expertise dans l'évaluation des pesticides, a appliqué la technologie exclusive de Renaissance avec ARN interférent à base de levures, conçue pour cibler et désactiver avec précision un gène spécifique du DPT. Il en a résulté une mortalité élevée les DPT et protégé le plant de pomme de terre. La nouvelle technologie de Renaissance de production d'ARN et de plateforme d'administration par voie orale présente une caractéristique clé et un avantage industriel : il est possible d'inclure de multiples cibles génétiques différentes dans chaque cellule du système d'administration, ce qui réduit considérablement ou élimine la possibilité que les DPT développent une résistance à ce biopesticide novateur.

Le PDG de Renaissance BioScience, John Husnik, commente : « Ce sont des résultats très prometteurs qui montrent clairement que la technologie écologique de Renaissance a protégé le plant de pommes de terre du doryphore. Nous devons bien évidemment poursuivre nos efforts. Toutefois, ces résultats confirment le potentiel de notre technologie pour la protection des cultures. Étant donné que la production de levures à grande échelle et à faible coût est déjà facilement accessible grâce à des sociétés internationales spécialisées bien établies, nous visons désormais à maximiser l'efficacité grâce à d'autres essais en laboratoire et sur le terrain, et à la mise en place de partenariats commerciaux appropriés pour les prochaines phases du développement de produits. »

« La technologie de Renaissance de plateforme de production d'ARN et d'administration par voie orale est non seulement potentiellement efficace en tant que biopesticide contre une grande variété de ravageurs différents, mais elle a également des applications prometteuses importantes dans le domaine de la santé humaine et animale, notamment l'aquaculture. La levure est, depuis des milliers d'années, un véritable « bourreau de travail » naturel au service des hommes et nous l'utilisons pour développer de nombreuses nouvelles applications intéressantes dans les biopesticides et biothérapeutiques respectueux de l'environnement pour l'avenir. »

Le doryphore de la pomme de terre du Colorado (Leptinotarsa decemlineata) est l'un des ravageurs les plus dévastateurs sur le plan économique des cultures de pommes de terre en Amérique du Nord et au Mexique, en Europe, en Russie et en Europe de l'Est, ainsi qu'en Asie, notamment dans l'ouest et le nord-est de la Chine. En tant que principaux producteurs mondiaux de pommes de terre, la Chine et l'Inde sont aux avant-postes de la propagation des DPT alors que cette propagation s'étend vers l'est. Le DPT a une capacité légendaire de développer une résistance à un large éventail de pesticides chimiques précédemment utilisés pour le combattre et une solution biopesticide naturelle est nécessaire de toute urgence pour réduire considérablement les dommages généralisés et les coûts économiques importants causés par ce ravageur.

À propos de Renaissance BioScience Corp.

Basée à Vancouver, au Canada, Renaissance est une entreprise à impact environnemental dont les technologies de plateforme de bioingénierie mettent au point des microorganismes fonctionnels novateurs, commercialisables et qui apportent des solutions à un large éventail de problèmes sanitaires, environnementaux et industriels. Des informations détaillées sur le groupe d'entreprises Renaissance sont disponibles sur www.renaissancebioscience.com.

Pour des informations complémentaires pour les médias ou pour organiser des entrevues : Steve Campbell, Campbell & Company Strategies Inc., Communications et relations publiques, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, 01 604 888-5267, renaissance@ccom-pr.com ; pour les demandes de renseignements sur le développement commercial ou technologique : Dr John Husnik, PDG, Renaissance BioScience Corp., Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, 01 604 822-6499, jihusnik@renaissancebioscience.com

