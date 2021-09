RBC étend et relance son programme de bourses d'études destinées aux jeunes noirs et autochtones, ainsi qu'à des jeunes déterminés





Plus de 500 jeunes Canadiens profiteront de bourses d'études Objectif avenir RBC - en plus de ressources conçues spécifiquement pour eux par des leaders des secteurs des affaires, de l'éducation et de la philanthropie

TORONTO, le 29 sept. 2021 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui qu'elle avait revu ses programmes de bourses d'études. La banque offrira maintenant trois bourses, chacune conçue pour répondre aux besoins uniques des jeunes Canadiens qui se préparent au monde du travail en plein changement.

Développés en tenant compte des perspectives de dirigeants issus des milieux universitaire, communautaire et des affaires, les programmes offriront chaque année plus de 500 bourses d'études (ainsi que des services et mesures de soutien connexes) à des jeunes tournés vers l'avenir.

« Nous sommes heureux d'insuffler une nouvelle dynamique aux programmes de bourses d'études Objectif avenir RBC et d'aider ainsi des centaines de jeunes Canadiens à atteindre leurs objectifs professionnels, mentionne Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Nous avons misé sur notre solide partenariat avec des leaders communautaires de tout le pays pour concevoir trois des bourses jeunesse les plus importantes à l'heure actuelle. Nous avons hâte de voir les réalisations de ces futurs leaders dans les années à venir. »

La période de candidature à ces bourses ouvre aujourd'hui même.

Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones

Auparavant appelée Bourses d'études RBC pour Autochtones, la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones est décernée depuis 1992 à des jeunes autochtones. À ce jour, plus de 1,8 million de dollars ont été versés à 198 jeunes autochtones issus des Premières Nations et des communautés Inuit et Métis.

Admissibilité : Jeunes de 15 à 29 ans qui se présentent comme membres des Premières Nations ou des communautés Inuit et Métis, qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada et qui ont soumis une demande dans un établissement d'enseignement postsecondaire agréé ou qui fréquentent actuellement un tel établissement

15 à 29 ans qui se présentent comme membres des Premières Nations ou des communautés Inuit et Métis, qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du et qui ont soumis une demande dans un établissement d'enseignement postsecondaire agréé qui fréquentent actuellement un tel établissement Bourses offertes : 20 bourses par année (d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année, pendant une période maximale de quatre ans)

20 bourses par année (d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année, pendant une période maximale de quatre ans) Affectation des fonds : Frais de scolarité et autres frais d'études ou dépenses de la vie courante

Offerte depuis plus de 25 ans, cette bourse a évolué sous l'influence de nombreuses communautés autochtones. Il y a du nouveau en 2021 : le montant de la bourse a doublé par rapport aux années précédentes, passant de 5 000 $ à 10 000 $. De plus, la bourse est maintenant présentée par les Royal Eagles, groupe-ressource diversifié et dynamique de RBC qui offre du soutien aux employés autochtones de RBC. Les Royal Eagles ont joué un rôle déterminant dans la conception et l'offre de cette bourse d'études, veillant à ce qu'elle réponde aux besoins des jeunes à qui elle s'adresse.

La candidature des étudiants admissibles sera évaluée par un comité consultatif composé de dirigeants autochtones issus du monde des affaires, de l'enseignement et de la philanthropie. Les boursiers auront accès à des ressources supplémentaires sous forme d'occasions de mentorat, de stage ou de réseautage.

« Cette bourse d'études évolutive améliore la vie des jeunes autochtones et des membres de leur collectivité depuis plus de deux décennies, et elle continuera de le faire, souligne la Dre Wanda Wuttunee, professeure retraitée, Département des études autochtones de l'Université du Manitoba, et membre du comité de sélection de la bourse. Les étudiants autochtones qui poursuivent leurs rêves professionnels aujourd'hui bénéficient d'un soutien important et inclusif dans le cadre de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones. »

Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes noirs

Toute nouvelle, la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes noirs nourrira les visées scolaires des jeunes Canadiens noirs et favorisera leur engagement communautaire.

Admissibilité : Jeunes de 15 à 29 ans qui se présentent comme noirs, qui sont citoyens canadiens, résidents permanents du Canada ou réfugiés et qui commencent leur secondaire V (11 e ou 12 e année) ou qui sont inscrits à un programme d'études postsecondaires pour l'année scolaire 2022-2023

15 à 29 ans qui se présentent comme noirs, qui sont citoyens canadiens, résidents permanents du ou réfugiés et qui commencent leur secondaire V (11 ou 12 année) qui sont inscrits à un programme d'études postsecondaires pour l'année scolaire 2022-2023 Bourses offertes : 20 bourses par année (d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année, pendant une période maximale de quatre ans)

20 bourses par année (d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année, pendant une période maximale de quatre ans) Affectation des fonds : Frais de scolarité et autres frais d'études ou dépenses de la vie courante

Créée par la communauté et pour la communauté par l'intermédiaire d'un comité consultatif composé d'universitaires noirs et de leaders au service des jeunes, cette bourse vise à répondre aux besoins des jeunes à qui elle s'adresse. Les étudiants admissibles seront sélectionnés par l'un des 12 organismes communautaires partenaires participants . La candidature des étudiants sélectionnés sera évaluée par un comité de sélection composé de dirigeants noirs issus du monde de l'enseignement, des affaires et de la philanthropie. Les boursiers auront accès à des ressources supplémentaires sous forme d'occasions de mentorat, de planification scolaire et professionnelle, de tutorat, de stage ou de réseautage.

« La Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes noirs contribuera de façon importante à améliorer les perspectives d'avenir des jeunes noirs grâce à un meilleur accès à l'enseignement postsecondaire, mentionne André G. McDonald, professeur de génie mécanique à l'Université de l'Alberta, et membre du comité consultatif qui a contribué à la conception de la bourse. Cette bourse aidera assurément les jeunes membres de notre communauté à acquérir des aptitudes qui les placeront sur la voie durable de la réussite professionnelle. »

Bourse Objectif avenir RBC

S'adressant à tous les jeunes Canadiens passionnés qui ont une vision claire de leur avenir, la Bourse Objectif avenir RBC vise l'acquisition de nouvelles aptitudes ou le développement d'acquis.

Admissibilité : Jeunes canadiens de 15 à 29 ans qui poursuivent des études à temps partiel ou qui ne fréquentent pas l'école

Jeunes canadiens de 15 à 29 ans qui poursuivent des études à temps partiel qui ne fréquentent pas l'école Bourses offertes : Plus de 500 par année (d'une valeur de 1 500 $ chacune)

Plus de 500 par année (d'une valeur de 1 500 $ chacune) Affectation des fonds : Cours de courte durée, ateliers, certificats, équipement nécessaire, livres, et plus encore

Cette bourse n'est pas destinée aux étudiants à temps plein, et la présentation de bulletins antérieurs et d'un dossier complet de scolarité n'est pas requise pour présenter une demande. Les lauréats seront plutôt sélectionnés en fonction de leur motivation, de leur engagement en matière d'apprentissage continu, et de leur plan de poursuite de la formation choisie.

« La Bourse Objectif avenir RBC m'a permis de suivre un cours de scénarisation en ligne. J'ai ainsi pu me bâtir un réseau et me faire connaître en tant qu'artiste émergente à Edmonton, raconte Lisa « Alyx » Bui, réalisatrice indépendante qui a reçu une bourse d'études en 2021. J'ai beaucoup appris en prenant part à des conférences jeunesse fondées sur l'action collective, et je me réjouis à l'idée de participer à la réforme des systèmes et à l'élimination des obstacles à une participation égale à la vie sociale, économique et culturelle. »

Universités Canada, chef de file national depuis plus de 50 ans dans la gestion des bourses d'études, administrera les trois programmes et travaillera en partenariat avec les comités de sélection pour attribuer les bourses d'études pour les jeunes noirs et Autochtones.

Ces bourses ont vu le jour grâce à des dons de RBC Fondation au programme Objectif avenir RBC , un engagement de 500 millions de dollars sur dix ans visant à outiller les jeunes Canadiens pour les emplois de demain. Ce programme, axé sur le réseautage, le perfectionnement des aptitudes, l'acquisition d'expérience de travail pratique et l'accès à du soutien et à des services favorisant le bien-être mental, vise à faire tomber les obstacles qui se dressent devant les jeunes.

En 2020, dans le cadre de son Plan d'action de lutte au racisme systémique , RBC s'est engagée à investir 50 millions de dollars par l'intermédiaire du programme Objectif avenir RBC afin de favoriser la prospérité de 25 000 jeunes noirs, autochtones ou de couleur d'ici 2025, notamment par des investissements dans des occasions de mentorat et de perfectionnement des aptitudes. RBC s'est également engagée à accorder 40 % de ses emplois d'été à de jeunes NAPC, en particulier au sein des communautés noires et autochtones.

Les jeunes admissibles peuvent dès aujourd'hui soumettre leur candidature à une bourse d'études ou demander à une personne de proposer leur candidature. Pour en savoir plus ou pour connaître toutes les conditions d'admissibilité, visitez rbc.com/bourseobjectifavenir .

