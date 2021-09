Enovum lance sa phase 1 à Montréal, avec des services de colocation transparents





MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Enovum Centre de données lance la première phase de son installation de Montréal et entame sa deuxième phase, pour répondre à l'importante demande des entreprises qui recherchent une infrastructure numérique transparente alimentée par de l'hydroélectricité renouvelable.

« La demande de services de centre de données centrés sur le client reste soutenue. », Pierre-Luc Quimper , président.

Enovum offre des services de colocation abordables et transparents dans son centre de données situé au coeur de Montréal. Les clients disposent dès le départ d'un accès direct à un portail de contrôle qui leur donne un aperçu de leurs données en temps réel ainsi que des analyses avancées de leurs performances de déploiement. Ils peuvent ainsi optimiser leur installation.

Apporter de la transparence aux centres de données

« Notre équipe est impliquée dans l'industrie des centres de données depuis 1999, lorsque nous avons lancé notre fournisseur de services d'hébergement web, GloboTech Communications. Avec une hydroélectricité propre et un réseau de télécommunications de pointe, Montréal est un choix évident pour construire notre centre de données », déclare Pierre-Luc Quimper, président et fondateur d'Enovum. « La demande de services de centre de données centrés sur le client reste soutenue. C'est pour y répondre que nous offrons des services d'une transparence sans précédent pour nos clients », conclut M. Quimper.

L'installation d'Enovum dispose d'une infrastructure de 70?000 pieds carrés avec de l'espace disponible pour emménager, pour une surface totale de 187 500 pieds carrés. Elle est entièrement personnalisable, de la conception d'armoires aux salles de données sur mesure. Enovum a accès aux principaux opérateurs locaux avec divers chemins de fibre noire et un emplacement 100 % neutre pour les opérateurs. La phase 1 offre une capacité électrique de 1,5 MW.

« Forts de notre expérience et de notre notoriété, nous avons vendu la première phase de notre centre de données dès le prélancement. Nous avons déjà entamé notre deuxième phase avec une livraison prévue au premier trimestre 2022 », explique Anthony Lévesque, vice-président des opérations d'Enovum.

Une fois toutes les phases terminées, ce projet de 200 M$ aura une capacité pouvant aller jusqu'à 24 MW d'hydroélectricité renouvelable.

Dans les années à venir, les réseaux 5G, l'intelligence artificielle, l'infonuagique et la transformation numérique des économies mondiales nécessiteront la construction rapide de centres de données. Enovum dispose d'un positionnement stratégique qui lui permettra de bénéficier au maximum de la croissance du marché du calcul de haute performance.

À propos d'Enovum Centres de données:

Enovum Centres de données construit et gère une infrastructure numérique essentielle. Son installation de Montréal est alimentée par de l'hydroélectricité renouvelable. Des armoires aux centres de données à très grande échelle, Enovum est intégré verticalement pour offrir vitesse, options de connectivité et qualité avec une infrastructure robuste. Enovum est transparent : aucuns frais sur les connexions croisées et surveillance en direct de votre environnement au sein de votre espace. Les clients d'Enovum ont accès à tous les principaux opérateurs locaux avec plusieurs chemins de fibre noire redondants et un emplacement 100 % neutre pour les opérateurs.

Suivez-nous :

Twitter Facebook Linkedin

Youtube

SOURCE Enovum Centres de données

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 10:55 et diffusé par :