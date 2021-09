Bell Textron Canada célèbre 35 ans d'excellence au Canada





Le seul constructeur d'aéronefs à décollage vertical au pays marque un jalon important

MIRABEL, QC, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Bell Textron Canada Limitée, une filiale de Textron Inc. (NYSE: TXT), est fière de célébrer 35 ans d'activité à Mirabel, Québec, Canada. Fondé en 1986, le centre d'excellence mondial regroupe les activités de fabrication, d'assemblage, d'essais en vol et de livraison aux clients d'aéronefs civils et commerciaux.

Depuis la production de son premier hélicoptère Bell 206B Jet Ranger en 1986, jusqu'aux programmes de développement de nouveaux hélicoptères comme le Bell 429, Bell a joué un rôle déterminant dans la technologie du vol vertical au Canada. Assurant la certification de giravions monomoteurs et bimoteurs au cours des 35 dernières années, Bell a produit plus de 5 600 aéronefs commerciaux exploités dans le monde entier, dont un millier sur le marché canadien aujourd'hui.

« Depuis trois décennies et demie, Bell Textron Canada produit et livre des hélicoptères commerciaux de pointe afin de fournir des solutions de décollage vertical à des exploitants, des entreprises et des agences gouvernementales partout dans le monde. En cours de route, nous avons bâti un héritage remarquable au Canada », a déclaré Mitch Snyder, président et chef de la direction de Bell.

Renommée pour sa sécurité et sa fiabilité, Bell Textron Canada s'est associée au fil des ans aux gouvernements du Canada et du Québec pour produire et soutenir la flotte de Griffon de l'Aviation royale du Canada, la Garde côtière canadienne et la Sûreté du Québec. Selon la plateforme OMX, avec son centre d'approvisionnement de Calgary, en Alberta, et son centre d'assemblage commercial et de livraison de Mirabel, au Québec, Bell assure plus de 6 200 emplois au Canada, compte 550 fournisseurs partout au pays et contribue au PIB à hauteur de 848 millions de dollars par an.

« Il y a 35 ans, le vif intérêt du Canada à s'établir dans le secteur de l'hélicoptère, ainsi que son soutien et son financement de la construction, de la recherche et du développement technologique ont attiré Bell dans la région et lui ont permis de bâtir une solide gamme d'hélicoptères commerciaux. Aujourd'hui, l'équipe de Bell est une force motrice de l'innovation aérospatiale au Canada et dans le secteur de l'aviation en général, livrant des aéronefs sûrs et fiables et offrant une expérience client exceptionnelle », a déclaré Steeve Lavoie, président de Bell Textron Canada.

Bell Textron Canada est représentée par 1 300 employés hautement qualifiés qui concentrent leurs efforts sur l'innovation, le développement de produits, la conception de cellules, la production de matériaux composites de classe mondiale, l'intégration complète, la certification, l'expérience client, ainsi qu'un service et un soutien exceptionnels pour les clients du Canada et du monde entier.

« Chez Bell, l'innovation fait partie de notre ADN. Nous disposons d'une équipe composée de gens extrêmement brillants qui sont mus par une volonté de repousser les limites du vol vertical tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je nous souhaite 35 autres années », a ajouté Steeve Lavoie.

Pour en savoir plus sur les retombées de Bell au Canada, visitez la page Web de l'entreprise à l'adresse https://fr.bellflight.com/company/canada/

