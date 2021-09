CGTN : Que signifie la réalisation de Xiaokang par la Chine pour son peuple et pour le monde?





BEIJING, 28 septembre 2021 /CNW/ - Le terme société Xiaokang, ou « société moyennement prospère à tous les égards », évoque un rêve de longue date de la nation chinoise. Le 1er juillet, la Chine a annoncé qu'elle atteignait son premier objectif centenaire, soit la construction d'une telle société. Mais qu'est-ce que cela signifie pour un pays de 1,4 milliard d'habitants et pour le monde dans son ensemble?

Les réponses se trouvent dans un livre blanc publié mardi et intitulé « China's Epic Journey from Poverty to Prosperity » (Le voyage épique de la pauvreté vers la prospérité de la Chine).

Par le peuple chinois, pour la nation chinoise

Au sens confucianiste traditionnel, Xiaokang est un état où, malgré les imperfections, tout le monde est adéquatement pris en charge. Le concept a été réintroduit dans le discours politique dans les années 1970, et le Parti communiste de Chine (PCC) a depuis dirigé les efforts visant à le concrétiser.

Selon le livre blanc, il s'agit d'une « étape cruciale vers le rajeunissement national ».

Après avoir atteint le statut de société Xiaokang, la Chine s'est tournée vers le deuxième objectif du centenaire, celui de bâtir un pays socialiste moderne de façon globale d'ici le milieu du siècle pour célébrer le centenaire de la République populaire de Chine.

Notant que le développement global est essentiel à une prospérité modérée, le livre détaille les progrès réalisés dans les domaines économique, politique, culturel, social et éco-environnemental au cours du processus de construction d'une société moyennement prospère.

Par exemple, la force économique de la Chine a augmenté considérablement. Son PIB a grimpé à environ 101,6 billions de yuans (15,7 billions de dollars) l'an dernier, comparativement à 67,9 milliards de yuans (10,53 milliards de dollars) en 1952.

Le livre met également en lumière le concept de « prospérité pour tous », où tous partagent les fruits du développement et « aucun individu, région ou groupe ethnique n'est laissé pour compte » dans ce type de société.

Selon le document, le niveau de vie des pauvres a considérablement augmenté, les réalisations en matière d'infrastructure rurale sont excellentes et une nouvelle relation entre les régions urbaines et rurales prend forme.

Un poids mondial considérable

En ce qui concerne l'importance de la société Xiaokang pour le progrès de l'humanité, le document explique qu'une Chine plus prospère et plus stable -- le plus grand pays en développement du monde -- contribue à la paix internationale et au développement en soi.

Pour parvenir au statut de société modérément prospère, la Chine a contribué à réduire de façon spectaculaire la proportion de la population mondiale frappée par la pauvreté, selon le livre.

En février, le président Xi Jinping a annoncé l'éradication de l'extrême pauvreté en Chine, déclarant que plus de 10 millions de personnes étaient sorties de la pauvreté en moyenne chaque année depuis le 18e Congrès national du PCC en 2012.

Cela signifie que la Chine a atteint 10 ans plus tôt que prévu l'objectif d'éradication de la pauvreté fixé dans le Programme de développement durable 2030 des Nations Unies.

Entre-temps, le livre note que la politique d'ouverture mutuellement avantageuse de la Chine aidera à bâtir une économie encore plus ouverte, de façon à offrir aux autres pays davantage de possibilités en matière de marchés, d'investissements et de croissance.

Selon ce qui est écrit dans le livre, l'expérience de la Chine offre une nouvelle option aux pays et aux personnes qui recherchent à la fois une croissance rapide et l'indépendance.

