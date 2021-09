Scantech lance iReal 3D V3.0 pour améliorer la numérisation 3D intelligente





HANGZHOU, Chine, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Scantech, une entreprise mondiale de scanners 3D dont les produits sont vendus dans plus de 50 pays et régions, lance le dernier logiciel de numérisation 3D iReal 3D V3.0 de sa gamme iReal .

Conçue par un algorithme alimenté par l'IA, cette mise à jour révolutionnaire du logiciel iReal 3D améliore considérablement l'expérience des utilisateurs.

Elle dévoile de nouvelles façons de numériser avec une grande compatibilité en basse et haute résolution pour obtenir de multiples niveaux de détail. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de positionner les scanners 3D à proximité de zones riches en textures et en géométrie pour capturer chaque détail. Elle permet également de numériser des zones avec peu de détails sur une grande surface avec un champ de vision plus large afin de réduire considérablement les erreurs d'alignement et la durée de numérisation.

La carte de couleurs intelligente permet aux utilisateurs de surveiller le processus de numérisation en temps réel et de garantir ainsi des résultats de numérisation précis. Lors de la numérisation d'un objet, la carte de couleur verte indique une capture de données de haute qualité, et la rouge affiche des résultats opposés. La fonction de carte de couleurs intelligente élimine les problèmes qui nous empêchaient auparavant d'évaluer les performances de la numérisation en temps réel.

Le logiciel iReal 3D V3.0 prend en charge le commutateur multi-scène entre l'interface du projet, le nuage de points, les fichiers de maillage et la cartographie des couleurs. Il permet de revenir à l'interface de projet pour continuer la numérisation et définir une nouvelle résolution, ou à l'interface des nuages de points pour finaliser de nouveau ou optimiser les fichiers de maillage.

Il est optimisé pour numériser simultanément les surfaces blanches et noires grâce à son algorithme unique. Grâce à sa grande adaptabilité aux différentes couleurs, le logiciel rendra automatiquement l'exposition globale aussi correcte que possible. Il est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d'une numérisation 3D simple et fluide.

La numérisation des cheveux ne représentera pas une tâche compliquée. Le mode à un clic permet de capturer plus de nuages de points de cheveux fins et foncés. Ce mode augmente la sensibilité d'un scanner 3D et l'aide à numériser diverses coiffures, même les coupes de cheveux complexes.

La lumière structurée infrarouge VCSEL vous offre l'expérience de numérisation 3D la plus sûre et la plus confortable, éliminant les problèmes liés aux lumières éblouissantes. Elle est sans danger pour la numérisation du corps humain et n'est pas nocive pour les yeux humains.

Lors de la numérisation d'un objet sans formes et textures géométriques importantes, le mode d'alignement mixte intelligent peut facilement résoudre le problème en utilisant simplement quelques marqueurs, ce qui contribue largement à la reproductibilité hautement précise des résultats de la numérisation.

www.3d-scantech.com

