Deux autres journées de grève pour les 11?000 salarié-es de CPE syndiqués à la CSN

MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir conclu deux autres journées de pourparlers avec les négociateurs gouvernementaux, les représentantes et représentants des 11?000 salarié-es de CPE syndiqués à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) déclarent une grève de deux jours, les 14 et 15 octobre prochains.

Il s'agira des 2e et 3e journées d'un mandat de grève de 10 jours adopté à 97 % par les travailleuses et les travailleurs de CPE.

«?Malheureusement, on sent qu'il faut vraiment maintenir la pression, explique la représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN, Stéphanie Vachon. La partie patronale doit comprendre qu'elle n'est pas en position d'imposer des reculs dans la convention collective.?»

