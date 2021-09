Personas Social propose des opérations de transfert d'argent via messagerie électronique





Personas Social Incorporated (TSX.V: PRSN) (OTCQB: PKSLF) (la "Société") a le plaisir de communiquer une mise à jour relative à son offre de traitement de paiements.

La Société est heureuse d'annoncer l'ajout du traitement de paiements comptants via email à sa gamme de services de traitement de paiements. La Société fournit actuellement à ses utilisateurs un éventail d'options de paiement, comme les paiements par carte de crédit, les paiements par carte de débit, en Bitcoin, et les paiements via application. Le transfert d'argent via email vient aujourd'hui étoffer le choix d'options de paiement sans carte de crédit proposées par la Société. Le transfert d'argent via email est un service offert par les banques, généralement dans le cadre d'opérations de personne à personne. La Société a intégré cette technologie qui permettra de traiter les transferts d'argent via email pour les achats en ligne des clients canadiens. La technologie permettra à la Société de lier des transferts d'argent via email à des achats spécifiques sur l'intégralité des services en ligne de l'entreprise. La Société intégrera des services similaires pour traiter les opérations apparentées aux transferts d'argent via email pour ses utilisateurs américains et européens dans les semaines à venir. Les opérations de transfert d'argent via email sont généralement considérées "définitives", réduisant ainsi de manière significative les pertes liées à la rétrofacturation et à la fraude. En outre, la Société est en train d'intégrer des services de traitement de paiements ACH. Les paiements ACH sont des paiements de type "pull" permettant une facturation récurrente en autorisant la Société à débiter des montants sur les comptes bancaires de l'utilisateur. La Société offrira des paiements ACH en plus des paiements par carte de crédit dans le cadre de son prochain service par abonnement. Les alternatives de traitement des paiements sans carte de crédit sont très séduisantes pour les 33% d'utilisateurs qui craignent d'utiliser leurs cartes de crédit en ligne (https://www.lexingtonlaw.com/blog/news/american-credit-card-fears-survey.html).

La direction estime que sa nouvelle gamme de solutions de traitement des paiements réduira les frais et stimulera les ventes grâce à des alternatives abordables aux paiements par carte de crédit. Pour de plus amples renseignements sur les futurs services par abonnement Peeks Social, rendez-vous sur https://www.peeks.social/new-features-launching-fall.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations pouvant constituer des énoncés prospectifs, généralement identifiables par des termes tels que "penser", "estimer", "projeter", "s'attendre à", "planifier", "avoir l'intention de", "anticiper", "projets", "potentiel" ou des termes similaires. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques inhérents susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui ne sont pas des faits passés. Aucune garantie n'est faite que ces énoncés seront corrects et les résultats réels et événements futurs pourraient varier sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Les facteurs importants pouvant provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et les attentes de la Société sont décrits périodiquement dans les dossiers déposés par la Société auprès des autorités compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont directement concernés par cette mise en garde. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ne sont valables qu'à la date de publication. La Société mettra à jour et révisera publiquement les énoncés prospectifs conformément aux exigences de la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

