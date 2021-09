Liminal BioSciences annonce la clôture de la vente du bon d'examen prioritaire





LAVAL, QC, et CAMBRIDGE, Angleterre, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale Prometic Biotherapeutics Inc. (« PBT ») a conclu la vente de son bon d'examen prioritaire (« PRV ») pour 105 millions de dollars américains.

Aux termes de la convention d'achat d'actions précédemment annoncée conclue avec Kedrion S.p.A. (« Kedrion »), la contrepartie à recevoir par Liminal pour la vente du PRV est de soixante-dix pour cent (70 %) du produit net payable à Liminal par sa filiale PBT.

La Société prévoit d'utiliser les produits à recevoir de Liminal pour faire progresser le développement continu de notre pipeline de petites molécules. Nous prévoyons faire le point au cours des prochains mois concernant notre stratégie de recherche et développement sur les produits thérapeutiques à base de petites molécules, lorsque nous aurons les résultats de l'examen des données complètes de l'étude en cours à doses multiples croissantes de phase 1 sur le fezagepras.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique axée sur la découverte et le développement de nouveaux candidats-médicaments à petites molécules pouvant répondre aux besoins non comblés en traitement des patients atteints de maladies principalement associées aux lésions fibreuses et affectant notamment le système respiratoire, ainsi qu'à d'autres maladies fibrotiques et inflammatoires. Le principal produit candidat à base de petites molécules de la Société, le fezagepras (PBI-4050), fait l'objet d'un essai clinique de phase 1 au Royaume-Uni afin d'évaluer l'administration de multiples doses croissantes à des volontaires en bonne santé, selon une exposition quotidienne à des doses plus élevées que celles évaluées dans le cadre des essais cliniques de phase 2 terminés de Liminal BioSciences. La Société estime que les résultats de l'analyse complète de l'ensemble des données pharmacogénétiques de l'essai clinique de phase 1 à doses croissantes multiples l'aideront à déterminer le choix d'autres indications possibles pour le développement ultérieur du fezagepras. En outre, la Société développe actuellement un médicament candidat antagoniste sélectif GPR84 et un médicament candidat antagoniste sélectif OXER1. Nos programmes d'antagonistes GPR84 et OXER1 sont actuellement à l'étape préclinique.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences, qui comportent des risques et des incertitudes. L'information prospective comprend des déclarations concernant notamment, la forme, le moment, la capacité de réaliser ou de mener à bien une transaction stratégique visant

Les actifs non essentiels de la Société, y compris le dessaisissement en cours de nos activités ou actifs liés au RyplazimMD (plasminogène); la vente du bon d'examen prioritaire ou la réception du produit de cette vente; l'utilisation du produit d'une telle transaction; le potentiel de nos produits candidats, l'élaboration de programmes de recherche et développement, ainsi que le moment du lancement des essais précliniques et cliniques ou leur nature.

Ces déclarations sont de nature « prospective » dans la mesure où elles se fondent sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses se révèlent inexactes. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits ou projetés aux présentes comprennent notamment les risques liés à la conclusion de la convention d'achat d'actions pour les activités liées aux produits thérapeutiques dérivés du plasma; à la conclusion de l'entente d'acquisition d'actifs en lien à la vente du bon d'examen prioritaire, la capacité de la Société d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation réussie de produits candidats, le cas échéant, à l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur ses activités commerciales, les développements cliniques, les activités des autorités de réglementation, ses résultats financiers et son entreprise, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, des activités de fabrication ou de commercialisation; le succès et le lancement en temps opportun d'essais cliniques ainsi que leur achèvement, la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires ou de financement dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes généralement liées à la recherche et au développement, les essais cliniques et les processus connexes d'examen et d'approbation des organismes de réglementation ainsi que tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus complète de ces risques et incertitudes et d'autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent largement de nos attentes actuelles dans les documents et les rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des commissions des valeurs mobilières canadiennes, notamment dans le rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et dans les documents et les rapports déposés de temps à autre par la Société. Ces risques pourraient être amplifiés par la pandémie de COVID-19 et son impact éventuel sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives ni aux estimations, qui ne sont valides qu'en date des présentes. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et des règlements applicables aux valeurs mobilières.

