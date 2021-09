/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec/





QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et du directeur de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré, fera le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec.

Le point de presse sera diffusé sur la page Facebook du premier ministre du Québec, François Legault.

DATE : Mardi, le 28 septembre 2021



HEURE : 13 h



LIEU : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Salle : Evelyn-Dumas (1.30)

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3 ** Cet événement de presse ne s'adresse qu'aux journalistes faisant partie de la tribune de la presse

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 07:00 et diffusé par :