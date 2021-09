Bombardier expose en Europe son avion phare Global 7500 et son avion à grand succès Challenger 350





Les invités auront la chance de monter à bord des deux avions les plus réputés de Bombardier, lesquels offrent une combinaison inégalée d'expérience en cabine et de performances

La tournée comprend des escales en Allemagne, en Espagne et en Suède

Dans le cadre de l'engagement de longue date de Bombardier en faveur du développement durable, les jets voleront en utilisant du carburant avion durable (SAF)



MONTRÉAL, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d'annoncer que deux de ses avions d'affaires à l'avant-garde de l'industrie, l'avion phare de l'industrie Global 7500 et l'avion Challenger 350 en tête de la catégorie des avions superintermédiaires seront exposés dans plusieurs pays européens.

La tournée a débuté en Allemagne et comprendra des escales aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et au Danemark pour se terminer en Suède le 5 octobre.

« Alors que l'intérêt pour l'aviation d'affaires s'accroît en Europe et dans le monde entier, il est important pour nos clients de voir de leurs propres yeux comment les cabines d'avion de Bombardier se démarquent, a indiqué Emmanuel Bornand, vice-président régional, Ventes d'avions d'affaires, Europe, Moyen-Orient et Afrique de Bombardier. Nous sommes enchantés d'offrir cette expérience unique à nos invités. »

L'avion Global 7500 a créé un nouveau créneau dans le haut de la gamme des avions d'affaires depuis son entrée en service en 2018. Le 100e avion est déjà en cours de production. Ce jet d'affaires sans égal offre quatre véritables zones habitables, y compris une suite principale avec un lit pleine grandeur et des sièges brevetés de la collection Nuage de Bombardier pour que ses passagers puissent bénéficier du summum du confort sur de longs vols. Son autonomie de 7 700 milles marins (14 260 kilomètres), laquelle le place en tête de l'industrie, signifie que ses passagers peuvent se rendre sans escale depuis l'Europe occidentale jusqu'à presque partout sur la planète, incluant Bali, Tokyo et Honolulu. Les capacités d'approche à angle prononcé de l'avion Global 7500 lui permettent d'accéder à l'aéroport de la City à Londres et à diverses pistes difficiles d'accès ? et de décoller de ces aéroports tout en offrant une excellente autonomie.

L'avion Challenger 350 est le biréacteur d'affaires superintermédiaire le plus vendu pour une septième année consécutive grâce à ses performances, sa fiabilité et à ses coûts d'exploitation avantageux, sans oublier son expérience cabine de premier ordre et son vol en douceur. Cette tournée offrira aux invités l'occasion d'en apprendre plus sur l'avenir de ce jet d'affaires renommé qui évoluera bientôt pour devenir l'avion d'affaires Challenger 3500, dont l'entrée en service est prévue au cours du deuxième semestre de 2022. Fièrement conçu dans une optique de développement durable, cet avion offrira un intérieur redessiné et une foule d'innovations.

L'engagement de Bombardier en faveur du développement durable est aussi démontré pendant cette tournée, alors que les avions Challenger 350 et Global 7500 volent en Europe en utilisant du carburant avion durable (SAF) raffiné par Neste. Bombardier est un promoteur de longue date de l'adoption et de la disponibilité à grande échelle de ce type de carburant comme outil efficace pour atteindre l'objectif de l'industrie de minimiser son empreinte carbone.

Les visites des avions se font sur rendez-vous, et les invités doivent respecter les protocoles mis en place pour lutter contre la COVID-19.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l'aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d'installations de production et d'ingénierie et d'un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d'un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d'avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier. Pour en savoir plus sur nos avions d'affaires de premier ordre, visitez le site Web de Bombardier Avions d'affaires.

Bombardier, Challenger 350, Challenger 3500, Global 7500 et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Louise Solomita

Bombardier

+1 514 855-0000 poste 25148

Louise.Solomita@aero.bombardier.com

Communiqué envoyé le 28 septembre 2021 à 01:00 et diffusé par :