Zone pilote clé d'ouverture et de développement de Baise : L'ouverture de haut niveau permet un développement de haute qualité





BAISE, Chine, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 11 septembre, la conférence de promotion et la cérémonie de signature de la zone pilote clé d'ouverture et de développement de Guangxi Baise ont eu lieu à Nanning, au cours de laquelle 47 projets ont été signés, pour un investissement total de 31,2 milliards de RMB. Cela fait un an que la zone pilote d'ouverture et de développement de Baise Key a été approuvée (ci-après dénommée « zone pilote de Baise »). Tout au long de la première année, la zone pilote de Baise s'est ouverte plus largement et a approfondi la coopération économique et commerciale, apparaissant au premier plan des relations amicales entre la Chine et l'ASEAN, et jouant un rôle vital dans la construction de la « Ceinture » et de la « Route », selon le département de la publicité de Baise City.

Le commerce frontalier se développe à un bon rythme, tandis que la transformation et l'amélioration du commerce frontalier atteignent un succès initial. Actuellement, la zone pilote de Baise a favorisé la création de trois parcs de transformation, 19 projets de transformation de marchandises importées via le commerce frontalier et 20 coopératives commerciales frontalières, ce qui a grandement stimulé le développement endogène du commerce frontalier. En 2020, en dépit de la situation défavorable provoquée par l'épidémie de COVID-19, le commerce frontalier à Baise a résisté et s'est développé, réalisant un volume total d'importations et d'exportations de 4,7 milliards de RMB, avec une croissance de 59,5 % sur un an. De janvier à juillet de cette année, la ville a atteint 23,829 milliards de RMB pour le commerce d'exportation et d'importation, avec une croissance de 124 % par rapport à l'année précédente, se classant en première position dans la région du Guangxi en termes de taux de croissance.

La personne responsable de Jingxi Baocheng Food Co., Ltd. a déclaré : « Les douanes ont entrepris une série de réformes du modèle commercial. Par exemple, grâce à la réforme qui permet aux hommes d'affaires dans le commerce frontalier de transporter des marchandises importées directement dans les usines de transformation, nos marchandises importées, comme les crevettes fraîches congelées, peuvent être transportées directement jusqu'à la chambre de réfrigération, ce qui permet d'économiser le coût et rend le dédouanement plus efficace. Ainsi, les entreprises peuvent fonctionner efficacement et les dividendes apportés par les réformes peuvent bénéficier à un plus grand nombre d'hommes d'affaires dans le commerce frontalier. »

Afin de proposer des conditions commerciales avantageuses aux commerçants étrangers, la zone pilote de Baise a lancé activement des modèles commerciaux, tels que : « exportation complète et importation complète + application centralisée », « une licence pour plusieurs commandes + application centralisée », « application en deux étapes » et « demande préalable et inspection aux points de contrôle » pour l'importation et l'exportation sur les routes frontalières. En outre, les réformes commerciales, telles que l'application « centralisée » du commerce frontalier et la politique qui permet de transporter directement les marchandises vers les usines de transformation, ont été mis en oeuvre, ce qui a grandement amélioré les avantages du commerce extérieur, et a permis aux consommateurs et commerçants de bénéficier de gains de temps et d'argent.

Dans le même temps, la zone pilote de Baise a promu les services publics, notamment « diverses questions dans un système » et « services à guichet unique », et pour réaliser l'objectif de « traitement en une fois », a fait de solides progrès dans le développement de grands projets. Le service gouvernemental efficace a attiré l'attention de nombreux investisseurs. Selon les statistiques, depuis l'approbation de la zone pilote de Baise, 206 projets ont été lancés avec un investissement total de 198,8 milliards de RMB, et 250 projets clés, réservés avec un investissement total de 1,01 trillion de RMB.

