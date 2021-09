L'Allemagne soutient un nouveau mandat placé sous le signe de l'incompétence à la tête de l'OMS, selon l'AHF





AIDS Healthcare Foundation (AHF), le plus grand fournisseur mondial de soins contre le VIH/SIDA, a exprimé aujourd'hui sa profonde déception face à la décision de l'Allemagne de soutenir la candidature de l'actuel directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour un second mandat à la tête de l'agence des Nations Unies qui est actuellement en proie à de grandes difficultés.

Plusieurs bulletins d'information indiquent que l'Allemagne et 17 autres pays ont exprimé leur soutien à la nomination du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pour un nouveau mandat au poste de directeur général de l'OMS, sans faire l'objet d'une opposition quelconque de la part d'un autre candidat. Le processus de nomination s'est terminé la semaine dernière, mais les enveloppes contenant les nominations officielles ne seront pas décachetées avant la fin octobre. La décision finale sera prise lors de l'Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2022. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères, n'a fait l'objet d'aucun coparrainage pour une reconduction de son mandat par l'Éthiopie ou tout autre pays africain.

« Avec un seul candidat en lice, lequel a été critiqué à de multiples reprises pour sa gestion abyssale de la pandémie et ses flatteries envers la Chine, il semble que nous ayons affaire à une élection truquée. L'Allemagne a déjà porté atteinte à son image humanitaire mondiale en s'opposant aux renonciations aux droits de brevet pour les vaccins contre la COVID-19, et maintenant, elle tente de faire pencher la balance en faveur d'un candidat qui, si l'on en juge par son expérience passée, n'est clairement pas qualifié pour gérer la crise à laquelle le monde est confronté », a déclaré Michael Weinstein, président de l'AHF. « Le choix d'un seul candidat est révélateur des dysfonctionnements au sein de l'OMS. Qui oserait affirmer que Tedros Adhanom Ghebreyesus a fait un travail tellement prodigieux qu'aucun autre candidat ne devrait être envisagé ? Cette élection montre plus clairement que jamais, que l'OMS ne fonctionne plus et qu'elle a besoin d'une restructuration complète. »

S'il est élu pour un second mandat, Tedros Adhanom Ghebreyesus restera en fonctions pendant encore cinq ans. Avec à son actif des retards dans la déclaration de la COVID-19 comme urgence de santé publique, suivis de retards dans la déclaration de la pandémie, sans parler de ses éloges envers la transparence de la Chine, du manque de clarté de ses messages concernant les mesures cruciales de santé publique, et de son incapacité à sécuriser suffisamment de vaccins et de ressources, notamment pour l'Afrique, un deuxième mandat pourrait avoir des conséquences désastreuses en cas de reprise de la pandémie.

Malheureusement, les intérêts de la politique mondiale priment trop souvent sur le bon sens en matière de mesures de santé publique. L'histoire pourrait juger sévèrement l'Allemagne et d'autres pays ayant opté pour le statu quo à un moment où le monde a en fait besoin d'un leadership inédit et audacieux pour surmonter la crise de la COVID-19.

