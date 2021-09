Pratiques RH - Un espace interactif de partage, des services d'accompagnement et des solutions en gestion des ressources humaines





MONTRÉAL, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer le déploiement des Services Pratiques RH venant compléter l'offre proposée par sa plateforme Pratiques RH, lancée en octobre 2020. Cette initiative se veut ainsi un espace interactif de partage, des services d'accompagnement personnalisés et gratuits et des solutions en gestion des ressources humaines.

Services Pratiques RH, une équipe de conseillers au service des entreprises québécoises

Quel que soit l'entreprise ou le secteur, la gestion des ressources humaines est une tâche complexe et capitale. En ce sens, en raison de la rareté de la main-d'oeuvre et de la crise de la COVID-19, les entreprises ont plus que jamais la nécessité d'accroître les efforts qu'elles consacrent à la gestion de leurs ressources humaines. Pour soutenir les gestionnaires et les chefs d'entreprise dans cette mission, Pratiques RH propulsé par la FCCQ déploie aujourd'hui son offre de services d'accompagnement personnalisé entièrement gratuit et accessible à toutes les entreprises québécoises proposant ainsi encore plus de pistes de solutions via sa plateforme www.pratiquesrh.com.

Pratique RH, une plateforme complète de solutions aux défis de ressources humaines

Pratiques RH se divise en trois volets clés offerts. On y retrouve les Services Pratiques RH, dont un tout nouveau Service d'accompagnement personnalisé et gratuit facilitant l'identification des enjeux de main-d'oeuvre, développement des compétences au sein des entreprises ainsi que des conseils sur les ressources et subventions disponibles. Sur cette même plateforme, les entreprises pourront aussi bénéficier du programme « Accueillez un stagiaire » qui permet un maillage optimal entre les établissements scolaires et les entreprises. Enfin, « Un emploi en sol québécois » offre un service de préqualification de profils de nouveaux arrivants pour les entreprises en région ayant des postes à combler.

La plateforme comprend également une Zone de partage permettant aux gestionnaires et aux dirigeants d'entreprise d'échanger entre eux sur différents enjeux de main-d'oeuvre auxquels ils font face. On y encourage le partage des idées et d'initiatives porteuses, mais également celui de solutions potentielles et d'expériences. En plus des services et de l'espace interactif, Pratiques RH propose de nombreux outils et ressources, répertoriés dans sa Boite à outils, pour aider les gestionnaires et les dirigeants d'entreprise à surmonter leurs enjeux de gestion des ressources humaines.

« La main-d'oeuvre est coeur des préoccupations de la FCCQ. Au-delà de nos efforts à mobiliser les acteurs économiques et gouvernementaux dans le but de favoriser l'attraction et la rétention de talents, il était primordial pour nous de proposer aux entreprises québécoises un service qui puisse apporter des réponses concrètes à leurs enjeux. Désormais regroupés sous la plateforme Pratiques RH, ces différents services couvrent un large éventail de solutions pour leurs défis de ressources humaines » a expliqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Dans cette mesure, Pratiques RH facilitera pour les gestionnaires et dirigeants d'entreprise l'accès aux services, ressources et solutions disponibles leur permettant d'acquérir des réflexes pour mieux positionner leur entreprise et ainsi minimiser les effets de la pénurie de main-d'oeuvre.

Rendez-vous dès maintenant sur Pratiques RH : https://pratiquesrh.com/

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

