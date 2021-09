Nouveaux contenus d'information pour les personnes immigrantes - Être un consommateur averti au Québec





QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur lance une campagne pour informer les personnes immigrantes de leurs droits et recours lorsqu'elles font affaire avec un commerçant au Québec. Elle comprend notamment des outils d'information et de prévention : une page Web, opc.gouv.qc.ca/immigrants, et un dépliant, Être un consommateur averti au Québec.

Crédit, téléphonie, automobiles, meubles, garanties, achats sur le Web, dettes et recouvrement : voilà quelques-uns des sujets essentiels abordés dans ces nouveaux contenus, présentés de façon accessible pour une personne qui connaît mal les pièges de la consommation dans sa nouvelle terre d'accueil et qui désire devenir une consommatrice ou un consommateur averti. L'Office propose des ressources qui sont assurément à consulter avant de faire un achat, de signer un contrat ou lors d'un problème avec un commerçant (article défectueux, retard de livraison, frais imprévus, non-respect du contrat, etc.).

L'Office fera connaître cette initiative dans les réseaux d'organismes relayeurs proches des personnes immigrantes et sur le Web.





Le dépliant, qui fait la promotion des services de l'Office, peut être commandé gratuitement par les organismes souhaitant le distribuer aux personnes immigrantes.





Avec la collaboration du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, les nouveaux contenus seront également présentés aux nouveaux arrivants par les canaux d'aide à l'intégration des personnes qui s'installent au Québec.

opc.gouv.qc.ca/immigrants

