/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La Maison Simonne-Monet-Chartrand s'investit dans la sensibilisation à la violence conjugale en milieu de travail/

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Avec la hausse alarmante des féminicides et des situations de violence conjugale, la Maison Simonne-Monet-Chartrand (MSMC) passe à l'action en invitant les entreprises à se joindre à elle pour contrer ce phénomène. Pour ce faire, des séances de sensibilisation ont été élaborées pour que les employé.e.s appelé.e.s à devenir sentinelles puissent détecter la détresse chez leurs collègues et les orienter vers les ressources adéquates.

Les médias sont conviés le 27 septembre 2021 (en mode virtuel à 11 h et présentiel à Chambly à 13 h) au lancement de cette initiative. À cette occasion, Hélène Langevin, directrice générale de l'organisme, présentera les objectifs et la nature de l'encadrement offert aux futures sentinelles ainsi que le rôle que celles-ci joueront pour soutenir les femmes en difficulté.

Une première rencontre avec les médias est planifiée en mode virtuel à 11 h. Il sera aussi possible pour les médias de prendre part au lancement en personne à 13 h à Chambly en présence d'Hélène Langevin, de Pascale Bussières et de Louise Latraverse. Après le lancement à Chambly, les médias qui le souhaitent pourront aussi participer à une séance de sensibilisation offerte à un groupe de professionnels de la rive-sud de Montréal

Les milieux de travail constituent un lieu sécuritaire où les victimes peuvent échapper à l'emprise de leurs conjoints et s'exprimer plus librement sur leurs difficultés à la maison (même virtuellement). La création de sentinelles tombe à point puisque le projet québécois de loi 59 met de l'avant l'importance de conscientiser les employeurs et les employé.e.s à la violence conjugale.

Les employeurs qui bénéficieront de ce programme seront invités à faire une contribution volontaire à la Maison Simonne-Monet-Chartrand. Les fonds recueillis serviront à financer la construction d'une nouvelle maison d'hébergement dont le nom sera dévoilé lors de cet événement.

Mme Langevin sera également disponible pour des entrevues individuelles.

À propos de la Maison

La Maison Simonne-Monnet-Chartrand vient en aide aux femmes depuis plus de 37 ans en offrant une série de services dont l'écoute, l'accompagnement, un suivi individuel et de groupe, des ateliers ainsi que de l'hébergement à court terme.

QUOI Lancement d'une sensibilisation à la violence conjugale sur les lieux de travail Dévoilement du nom de la nouvelle maison de la MSMC QUI Hélène Langevin, directrice générale de la Maison Simonne-Monet-Chartrand Louise Latraverse, instigatrice de « L'amour crisse », campagne de financement pour MSMC Pascale Bussières, comédienne de la vidéo de sensibilisation de la MSMC QUAND Lundi 27 septembre 2021 11 h à 11 h 30 (Hélène Langevin) Par vidéoconférence Zoom https://us06web.zoom.us/j/84518466860 ou 13 h à 14 h 30 (Hélène Langevin, Louise Latraverse et Pascale Bussières) En personne à Chambly pour la présentation du programme et la possibilité de participer à la séance de sensibilisation, durée totale de 90 minutes. Pôle culturel de Chambly Salle Emma-Albani 1625, boulevard de Périgny, Chambly, QC J3L 1X1 Le passeport vaccinal sera exigé pour tous les participant.e.s à cet événement et les mesures sanitaires en vigueur seront vigoureusement appliquées.

