Le pharmacien Marc-André Mailhot reçoit le prix Innovation de l'Ordre des pharmaciens du Québec





MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le pharmacien Marc-André Mailhot reçoit le prix Innovation 2021 pour le projet Maillon Vert et plus précisément pour l'établissement du programme Parcours Pharmacie éco+responsable.

Pharmacien dynamique et engagé, M. Mailhot est un pionnier dans le domaine de l'implantation des principes écoresponsables auprès des pharmacies à travers le Québec. En ce sens, M. Mailhot s'est toujours fortement impliqué pour mettre en lumière le fait que le développement durable fait partie intégrante de la qualité des soins prodigués dans les pharmacies.

En 2012, il concrétise sa vision et fonde l'entreprise Maillon Vert destinée à accompagner les pharmacies, commerces de proximité et autres organisations dans l'application de pratiques de développement durable en se basant sur la performance environnementale, sociale et économique.

Parcours Pharmacie éco+responsable

Parcours Pharmacie éco+responsable est un programme d'accompagnement des pharmacies dans l'application des meilleures pratiques en matière de développement durable.

Les résultats du programme sont encourageants : entre 2012 et 2019, l'entreprise estime que les pharmacies participantes ont réduit l'utilisation de 680 000 sacs de plastique, au-dessus de 450 000 tonnes de déchets, la réutilisation de 100 000 fioles de façon sécuritaire et près de 700 arbres en termes de diminution de l'utilisation de papier.

Par son dévouement et son inventivité, M. Mailhot a apporté une contribution importante à la profession en faisant des pharmacies des lieux plus sensibles et portés vers la question de l'application du développement durable, au bénéfice des patients, des pharmaciens et de notre planète.

À propos du prix Innovation

Le prix Innovation est remis à un membre de l'Ordre qui s'est distingué dans son milieu d'exercice par le développement de modèles de prestation de soins pharmaceutiques se caractérisant par leur aspect innovateur et leur effet sur le mieux-être de la population.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

