Les experts de Fluence by OSRAM intègrent la liste des conférenciers qui vont durant cet automne animer les conférences mondiales sur l'horticulture et le cannabis





Fluence par OSRAM (Fluence), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage à LED écoénergétiques pour le cannabis commercial et la production alimentaire, a annoncé sa prochaine liste d'orateurs qui vont durant cet automne participer, de manière virtuelle et en personne, à des conférences sur l'horticulture et l'industrie du cannabis.

« Nous sommes ravis que nos conférenciers rejoignent les leaders d'opinion de l'industrie du monde entier pour partager leurs connaissances approfondies avec des cultivateurs, des chercheurs, des partenaires et d'autres animateurs », a déclaré David Cohen, PDG de Fluence. « Chez Fluence, nos experts se tiennent à l'avant-garde des connaissances et se consacrent à faire progresser la sensibilisation de l'industrie et l'application des technologies d'éclairage LED afin de mieux comprendre l'interaction entre la lumière et la vie. Nous avons hâte de rencontrer les participants à la conférence, d'entamer de sérieux débats et de discuter des idées et des apprentissages sur le potentiel qu'offre la technologie d'éclairage LED. »

La liste des conférenciers de Fluence comprend notamment :

Conférence commerciale de la NCIA sur le cannabis dans le Midwest : Corinne Wilder, vice-présidente des opérations mondiales, s'entretiendra avec Dario Boyce d'Anderson Porter Design et Jesse Porter d'Inspire Transpiration Solutions le 23 septembre à 12 h, (HNC) sur les directives et la politique pour l'efficacité des ressources, y compris les systèmes HVAC, d'éclairage et de contrôle.

: Corinne Wilder, vice-présidente des opérations mondiales, s'entretiendra avec Dario Boyce d'Anderson Porter Design et Jesse Porter d'Inspire Transpiration Solutions le 23 septembre à 12 h, (HNC) sur les directives et la politique pour l'efficacité des ressources, y compris les systèmes HVAC, d'éclairage et de contrôle. NYC AgTech Week : Steve Graves, vice-président du développement commercial, s'entretiendra avec Alina Zolotareva d'AeroFarms, Tisha Livingston d'Infinite Acres, le Dr Mary Ellis d'Earle & Associates Ltd. et Penny McBride de FarmTech Society le 24 septembre à 13 h 45 HNC sur les tendances de l'agriculture mondiale en environnement contrôlé.

: Steve Graves, vice-président du développement commercial, s'entretiendra avec Alina Zolotareva d'AeroFarms, Tisha Livingston d'Infinite Acres, le Dr Mary Ellis d'Earle & Associates Ltd. et Penny McBride de FarmTech Society le 24 septembre à 13 h 45 HNC sur les tendances de l'agriculture mondiale en environnement contrôlé. GreenTech Amsterdam : Timo Bongartz, directeur général de la région EMEA, s'entretiendra avec Brad Nattrass d'urban-gro et Nic Easley de 3C Consulting, LLC le 29 septembre à 8 h HNC sur les connaissances du marché, les défis et les opportunités pour le cannabis médical. Leo Lansbergen, spécialiste des services horticoles, s'entretiendra avec Max van den Hemel du Delphy Improvement Centre, Marc van Oers de Van Iperen International et Eri Hayashi de la Japan Plant Factory Association le 28 septembre à 5 h 15 HNC sur la gestion et l'optimisation des cultures. Theo Tekstra, directeur technique, s'entretiendra avec Lisanne Meulendijks du Delphy Improvement Centre, Andrew Jenkins de TU Delft et Aleksander Nastov de Samsung le 29 septembre à 7 h HNC sur l'agriculture verticale.

:

HortiCann Light + Tech : Le Dr Abhay Thosar, directeur des services horticoles, s'entretiendra avec Adam Shinners de Superior Fresh le 29 septembre à 15 h HNC sur la durabilité et les meilleures pratiques de culture, l'efficacité et les stratégies d'éclairage optimisées dans la production alimentaire commerciale.

: Le Dr Abhay Thosar, directeur des services horticoles, s'entretiendra avec Adam Shinners de Superior Fresh le 29 septembre à 15 h HNC sur la durabilité et les meilleures pratiques de culture, l'efficacité et les stratégies d'éclairage optimisées dans la production alimentaire commerciale. Indoor Ag-Con : Steve Graves, vice-président du développement commercial, participera à un panel le 4 octobre à 9 h 30 HNC sur la prochaine frontière technique pour l'éclairage.

: Steve Graves, vice-président du développement commercial, participera à un panel le 4 octobre à 9 h 30 HNC sur la prochaine frontière technique pour l'éclairage. Benzinga Cannabis Capital Conference : David Cohen, PDG de Fluence, donnera une interview exclusive sur scène lors de l'événement hybride de Benzinga le 15 octobre à 12 h 10 HNC.

: David Cohen, PDG de Fluence, donnera une interview exclusive sur scène lors de l'événement hybride de Benzinga le 15 octobre à 12 h 10 HNC. MJBizCon : Corinne Wilder, vice-présidente des opérations mondiales, s'entretiendra avec David Hess de Tress Capital et Derek Smith du Resource Innovation Institute le 22 octobre à 12 h 30 HNC sur les pratiques environnementales et de durabilité.

: Corinne Wilder, vice-présidente des opérations mondiales, s'entretiendra avec David Hess de Tress Capital et Derek Smith du Resource Innovation Institute le 22 octobre à 12 h 30 HNC sur les pratiques environnementales et de durabilité. 2021 Plant Lighting Short Course : Le Dr David Hawley, scientifique principal, prendra la parole le 28 octobre à 13 h HNC sur l'éclairage pour l'agriculture d'intérieur.

: Le Dr David Hawley, scientifique principal, prendra la parole le 28 octobre à 13 h HNC sur l'éclairage pour l'agriculture d'intérieur. Grow Up Conference & Expo : Taylor Kirk, spécialiste des services horticoles, rejoindra les experts du cannabis le 1er décembre à 9 h 15 HNC pour discuter des expériences et des attentes des producteurs avec l'éclairage LED dans la culture du cannabis.

Pour plus d'informations sur les prochaines interventions de Fluence, y compris plus de détails sur la présentation, comment s'inscrire et comment contacter l'équipe Fluence lors de leurs prochaines conférences, consultez le site www.fluence.science/events-main.

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d'OSRAM, crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, auprès des meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial d'Austin, au Texas, Fluence dispose d'un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 septembre 2021 à 02:30 et diffusé par :