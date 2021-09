HAI ROBOTICS, une entreprise de robotique d'entreposage, obtient un financement de 200 millions de USD





Le financement aidera la société à renforcer sa flotte de produits par des mises à niveau technologiques, à étendre ses réseaux d'exploitation mondiaux, à optimiser la gestion de sa chaîne d'approvisionnement et sa structure d'entreprise, ainsi que les talents.

SHENZHEN, Chine, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- HAI ROBOTICS, une startup chinoise de robotique d'entrepôt pionnière dans le système de robotique autonome de manutention de caisses (ACR), a annoncé qu'elle avait obtenu deux nouveaux tours de financement continus, recueillant 200 millions de dollars US au total, à investir dans l'augmentation de sa flotte de robots avec des mises à niveau technologiques, l'expansion de ses réseaux d'exploitation mondiaux, l'optimisation de sa gestion de la chaîne d'approvisionnement et de sa structure d'entreprise, ainsi que des talents.

Le financement du tour C était dirigé par 5Y Capital avec la participation de Sequoia Capital China, Source Code Capital, VMS, Walden International et Scheme Capital. Le financement du tour D, la troisième injection de capital pour la société en 2021, a été mené par Capital Today avec certains investisseurs existants, notamment Sequoia Capital China, 5Y Capital, Source Code Capital, Legend Star et 01VC. Plus tôt en mars, la société a annoncé un financement de 15 millions de dollars US lors d'un tour B+. Le rythme de financement rapide peut donner un aperçu de l'appréciation du marché pour ses produits, sa force technologique et ses services.

HAI ROBOTICS a lancé le premier système ACR au monde, HAIPICKtm en 2015. Les robots HAIPICKtm peuvent prélever et placer des bacs ou des cartons sur des étagères de stockage d'une hauteur de 5 à 7 mètres et sont capables de transporter jusqu'à 8 charges pour alimenter en continu des postes de prélèvement de marchandises vers des personnes.

Le robot HAIPICK s'est distingué des robots mobiles similaires par sa capacité à transporter des cartons ainsi que des bacs individuels et à amener plusieurs caisses aux préparateurs de commandes ou aux convoyeurs en un seul mouvement. Il permet d'automatiser des entrepôts en une semaine seulement, d'augmenter la densité de stockage de 80 à 130 % et de multiplier par 3 ou 4 l'efficacité du travail du personnel.

Le marché mondial de la logistique de la chaîne d'approvisionnement et de l'entreposage a connu ces dernières années un élan de transformation de l'automatisation. Selon l'étude de marché LogisticsIQtm, le marché de l'automatisation des entrepôts devrait valoir 30 milliards de dollars américains d'ici 2026, avec un TCAC de 14 % depuis 2019.

Le système HAIPICKtm a d'abord fait ses débuts dans les projets de chaussures et de vêtements dans la vague de l'automatisation de l'entreposage. Jusqu'à présent, l'entreprise a mené plus de 200 projets dans le monde entier avec plus de 2 000 robots ACR déployés, représentant 90 % de part du marché des robots ACR. Elle s'est associée à des dizaines de leaders mondiaux de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, dont LG CNS, MHS, MUJIN, BPS, Savoye, pour n'en citer que quelques-uns.

« Notre principale orientation future sera axée sur l'expansion du marché étranger et la localisation de nos services », a déclaré Richie Chen, cofondateur et PDG de la société.

HAI ROBOTICS pense avoir une longueur d'avance sur ses homologues étrangers à bien des égards, notamment en ce qui concerne le coût des projets, la technologie et la capacité de personnalisation, car l'entreprise a mûri en répondant aux diverses demandes du marché chinois dynamique.

En ce qui concerne les projets futurs de l'entreprise, Richie Chen a déclaré que la société continuerait à faire de l'innovation technologique le principal moteur de la croissance et à créer continuellement des valeurs pour les clients.

Guo Shanshan, partenaire de Sequoia Capital China, a déclaré que HAI ROBOTICS s'est imposé comme un modèle dans le secteur de la logistique avec son système ACR. « Le robot de manutention de caisses profite de la tendance du marché qui s'oriente vers des flux de travail plus petits, comme le passage de la préparation de palettes à la préparation de sacs. Nous sommes très heureux de constater la croissance rapide de l'entreprise et ses bonnes innovations », a-t-il déclaré.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, pionnier du système de manutention autonome des caisses (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation des entrepôts efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'IA. Il vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Le système HAIPICK ACR, développé de manière indépendante en 2015, est le premier au monde de ce type. L'entreprise a une rotation annuelle de 10 000 robots avec une usine de 18 000 m² à Dongguan, en Chine.

Fondée en 2016 avec un siège social à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS a créé cinq filiales à Hong Kong RAS, au Japon, à Singapour, aux États-Unis et aux Pays-Bas, servant des clients de plus de 30 pays et régions. Elle compte aujourd'hui plus de 1 000 employés, dont plus de 50 % sont des ingénieurs. La société a acquis plus de 400 brevets mondiaux pour des propriétés intellectuelles essentielles concernant le positionnement, le contrôle des robots et la gestion des entrepôts.

