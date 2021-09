Huawei publie le rapport Intelligent World 2030 pour explorer les tendances de la prochaine décennie





SHENZHEN, Chine, 23 septembre 2021 /CNW/ - Huawei et des partenaires de l'industrie ont tenu le forum Intelligent World 2030. David Wang, directeur général et président des produits et solutions de technologie de l'information et des communications (TIC) de Huawei, a publié le rapport Intelligent World 2030 avec un discours d'ouverture autour du thème Exploring the Intelligent World 2030 (Explorer le monde intelligent de 2030). C'est la première fois que Huawei utilise des méthodes quantitatives et qualitatives pour décrire systématiquement le monde intelligent de la prochaine décennie et prévoir les tendances de l'industrie, aidant ainsi les industries à cerner de nouvelles occasions et à découvrir des valeurs inédites.

Au cours des trois dernières années, Huawei a échangé de manière approfondie avec plus de 1 000 universitaires, clients et partenaires de l'industrie, a organisé plus de 2 000 ateliers et a puisé dans les données et les méthodes d'organisations faisant autorité, comme les Nations Unies, le Forum économique mondial, et l'Organisation mondiale de la Santé. Huawei a tiré des enseignements de revues scientifiques telles que Nature et IEEE ainsi que d'associations industrielles et de cabinets d'experts-conseils pertinents, ainsi que d'experts internes et externes de Huawei. Grâce à ces efforts, Huawei a élaboré le rapport Intelligent World 2030, qui donne un aperçu des tendances en matière de technologies et d'application des TIC des dix prochaines années.

Le rapport propose huit orientations interdisciplinaires et interdomaines pour une exploration au niveau macroéconomique. Il explique comment les technologies TIC peuvent résoudre des problèmes et des défis essentiels du développement humain, et indique les nouvelles occasions pouvant être offertes aux organisations et aux individus. Au niveau industriel, le rapport explore les futures technologies et orientations de développement des réseaux de communication, de l'informatique, de la puissance numérique et des solutions automobiles intelligentes.

M. Wang a déclaré : « Il y a 30 ans, nous avons décidé d'améliorer la vie au moyen de la communication. Il y a 10 ans, nous avons décidé de relier les quatre coins du monde pour bâtir un monde meilleur et connecté. Aujourd'hui, notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque individu, à chaque foyer et à chaque organisation, pour un monde pleinement connecté et intelligent. Nous croyons fermement qu'un monde brillant et intelligent arrive à un rythme accéléré. »

De nombreux invités prestigieux ont été invités à prendre la parole au forum, dont le futuriste de renom Steven Johnson, le fondateur et président tournant de la World Electric Vehicle Association, Chen Qingquan, le coprésident du comité de gestion de Roland Berg, Denis Depoux, et le vice-président de la China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), Wang Zhiqin. Ils ont échangé leurs idées sur le monde intelligent et ont discuté de la façon dont les TIC peuvent mieux stimuler le développement socio-économique.

Selon le futuriste réputé et l'auteur scientifique Steven Johnson, nous entrons dans une ère de croissance exponentielle. Les prochaines décennies seront caractérisées par un âge d'or de la collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence machine, et les algorithmes amélioreront l'intelligence humaine. La croissance exponentielle de la technologie profitera à toute la société.

Le forum Intelligent World 2030 constitue la première scène où Huawei a partagé des recherches de pointe et des idées pour les dix prochaines années de manière systématique. Ce partage des connaissances apportera une grande valeur au développement social, en particulier pour la transformation numérique mondiale et l'économie numérique.

L'imagination déterminera jusqu'où nous irons à l'avenir, l'action définira la vitesse à laquelle nous atteindrons le futur, et la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Il reste encore de nombreux défis à relever sur la voie du monde intelligent. À la fin de son discours, David Wang a annoncé : « Nous croyons que la plus grande sagesse se trouve dans les idées partagées. Les rêves sont le principal moteur du progrès social. Au cours de la prochaine décennie, nous devons travailler ensemble pour créer un monde meilleur et intelligent. »

