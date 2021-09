SMOORE présente sa mission au GTNF 2021: améliorer la vie grâce à l'atomisation





SMOORE, un chef de file mondial des solutions technologiques pour le vapotage, a fait sensation aujourd'hui à l'édition 2021 du Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF). Frank Han, vice-président principal de SMOORE et président de FEELM, le fleuron des technologies d'atomisation détenu par SMOORE, a donné une allocution pour rappeler l'objectif de SMOORE: améliorer la vie grâce à l'atomisation.

Le Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF) est le principal forum au monde consacré à l'avenir des secteurs du tabac et de la nicotine. Cet événement annuel rassemble les parties prenantes clés, notamment les grandes compagnies de tabac, les marques de vape, des scientifiques, des experts en santé publique, des ONG et des décideurs politiques.

Durant son discours, Frank Han a appelé toutes les parties prenantes du secteur à contribuer à la mission d'améliorer la vie grâce à l'atomisation, promouvant ainsi l'évolution de l'écosystème de l'atomisation. Il a affirmé que les décideurs politiques et les ONG devraient prendre la barre des innovations institutionnelles afin de promouvoir un développement sectoriel plus soucieux de la santé et une réglementation plus équilibrée, en adoptant le vapotage comme une stratégie de santé publique, tout en protégeant la jeunesse contre cette pratique. Les médias internationaux pourraient également inviter davantage de personnes dans un dialogue public objectif sur le vapotage.

De plus, les leaders du secteur devraient travailler ensemble pour mettre en place des normes plus complètes. En tant qu'un des acteurs incontournables dans ce domaine, SMOORE a élaboré ses normes de sécurité relatives à la vapeur et aux équipements, qui reposent sur plus de 300 tests physiques et chimiques. Ces normes couvrent également l'intégralité des tests PMTA et l'évaluation de sécurité de plus de 50 matériaux d'atomisation, garantissant ainsi une qualité de produit inégalée dans le secteur.

En termes d'innovation de produit, Frank Han indique que la technologie sous-jacente de l'atomisation pour le vapotage a donné des résultats prometteurs dans d'autres domaines, notamment les soins de santé. Avec une de ses activités de R&D dédiée à l'application de l'atomisation aux soins de santé, SMOORE a réalisé d'importants progrès dans la recherche sur l'atomisation médicamenteuse durant ces trois dernières années.

"Dans un avenir proche, de plus en plus de personnes inhaleront des médicaments ou des vaccins à l'aide de dispositifs d'atomisation. Une telle technologie pourrait aider la planète à se sortir de la pandémie", déclare Frank Han.

Toujours selon Frank Han, les innovations de SMOORE reposent sur l'anticipation des exigences des consommateurs mondiaux et l'engagement à améliorer l'expérience utilisateur, premier pilier du développement de produits de la société. Fidèle à ce principe, SMOORE a lancé en 2020 le premier modèle d'évaluation du goût au monde, couvrant quatre dimensions et 51 indices, de façon à mettre en place un système scientifique pour évaluer les goûts en matière de vapotage.

De plus, Frank Han rappelle que l'innovation scientifique est la force motrice de l'évolution du secteur. Les pionniers sectoriels s'engagent sans relâche en faveur de la recherche fondamentale interdisciplinaire sur la "science de l'atomisation", afin d'explorer le mécanisme de l'atomisation.

En tant que chef de file des plateformes technologiques d'atomisation, SMOORE a recruté des experts en R&D aux profils variés et a construit pas moins de sept centres de recherche dans le monde entier. En plus de ses ressources R&D internes, SMOORE s'est associé aux plus prestigieuses universités afin de pouvoir compter sur les toutes dernières découvertes scientifiques et de les traduire en des technologies appliquées de pointe.

Le secteur adopte également des méthodes de fabrication intelligentes afin d'améliorer l'efficience des ressources. Par exemple, SMOORE a lancé la première chaîne de production entièrement automatisée de pods au monde. Aujourd'hui, une seule ligne de production SMOORE peut produire 7 200 vapoteuses standard par heure.

En partenariat avec ses clients, SMOORE a également adopté des pratiques durables à toutes les étapes du développement de produits, en particulier au niveau de la fabrication, de manière à tenir son engagement de réduction de son empreinte carbone.

"L'innovation et la durabilité sont les idées auxquelles le secteur tout entier adhère depuis l'avènement de la vape. Les deux idées partagent un objectif commun, à savoir "améliorer la vie grâce à l'atomisation", qui fait écho à la mission d'entreprise de SMOORE", déclare Frank Han.

Dans cette optique, SMOORE continuera à découvrir de nouvelles méthodes d'atomisation plus diversifiées et suivra une feuille de route technologique plus aboutie, tout en promouvant un mécanisme de dialogue plus inclusif au côté des partenaires de différents secteurs.

À propos de SMOORE

SMOORE est un chef de file mondial des solutions technologiques de vapotage, y compris la fabrication des dispositifs de vape et leurs accessoires connexes. La Société dispose d'une R&D avancée, d'une solide capacité de fabrication, d'un large portefeuille de produits et d'une clientèle diversifiée. SMOORE est le premier fabricant au monde de dispositifs de vapotage en termes de chiffre d'affaires, représentant 18,9% de la part de marché totale à l'échelle mondiale.

À propos de FEELM

FEELM est une marque de technologies d'atomisation de pointe détenue par SMOORE. Axé dans la recherche de technologies d'atomisation révolutionnaires, FEELM se spécialise également dans le développement et la fabrication de dispositifs d'atomisation de haute qualité sous l'impulsion de la bobine en céramique FEELM. Le symbole "FEELM inside" figure sur les systèmes fermés pods de diverses grandes compagnies de tabac et de vapotage dans le monde entier. Le volume cumulé des ventes de FEELM dépasse les trois milliards de pièces par an.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 15:30 et diffusé par :