Invitation aux médias - Caisse de dépôt et placement du Québec - Stratégie climatique 2021





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021

Date : 28 septembre 2021 Heure : Breffage technique : 9 h / Rencontre de presse : 10 h Adresse : Caisse de dépôt et placement du Québec 1000 Pl. Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 2B3

/CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une rencontre de presse le mardi 28 septembre à 10 h avec le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Charles Emond, ainsi que Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable. Lors de cette rencontre, la CDPQ dévoilera sa nouvelle stratégie pour répondre au défi climatique.

La rencontre de presse sera précédée d'un breffage technique, qui débutera à 9 h.

Un communiqué de presse et une présentation seront envoyés sous embargo à 8 h 15 aux journalistes qui se seront préalablement inscrits au breffage technique et à la rencontre de presse, tant en personne qu'en virtuel.

Horaire de la journée

Date : le mardi 28 septembre 2021

Breffage technique :

Heure :

8 h 15 : Remise des documents sous embargo par courriel

9 h : Tenue du breffage technique

9 h 50 : Fin du breffage technique

Lieu* :

Salle B1.01

Édifice Jacques-Parizeau

1000, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 2B3

Rencontre de presse :

Heure :

9 h 50 : Arrivée des participants

10 h : Tenue de la rencontre de presse et levée de l'embargo sur la stratégie climatique

11 h : Fin de la rencontre de presse

Lieu* :

Parquet

Édifice Jacques-Parizeau

1000, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 2B3

*Pour les représentants des médias en personne seulement

Consignes pour les participants :

En personne : sur place, un seul représentant par média sera admis, le nombre maximal d'invités étant établi à 15 personnes. De ce nombre, seulement une caméra pour l'ensemble des médias sera autorisée (pool de caméras) ainsi qu'un photographe. Les médias sont donc invités à convenir d'un seul représentant pour les alimenter en images vidéos et d'un seul pour les photos également. L'objectif est de favoriser l'accès à un maximum de journalistes.

Exception : si un média préfère déléguer un cameraman ou un photographe au lieu d'un journaliste, il pourra le faire.

Les photos et images vidéo pourront être prises uniquement durant la rencontre de presse, c'est-à-dire après le breffage technique et la levée de l'embargo.

COVID-19 : les journalistes devront répondre à un formulaire COVID-19 le matin même de la rencontre du 28 septembre. Le port du masque sera requis en tout temps lors du breffage technique et de la rencontre de presse.

Les représentants des médias devront confirmer leur présence au plus tard le 27 septembre à 16 h.

En virtuel : les journalistes qui participeront de façon virtuelle auront accès aux mêmes documents sous embargo et pourront également poser des questions, en confirmant leur présence au plus tard le 27 septembre à 16 h.

Un service d'interprétation vers le français ou l'anglais sera offert.

INSCRIPTION

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec le service des Relations avec les médias de la CDPQ au 514 847-5493 ou par courriel medias@cdpq.com pour confirmer leur participation au plus tard le 27 septembre à 16 h. Pour les journalistes qui prendront part à l'activité à distance, un accès virtuel vers l'événement sera partagé par courriel.

Liens connexes

https://www.cdpq.com/



SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 15:00 et diffusé par :