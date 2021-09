Staples/Bureau en Gros lance la campagne « Découvrons ensemble » mettant en vedette Howie Mandel et Pierre-Yves Lord pour donner vie avec audace à l'Entreprise du travail et de l'apprentissage





« Découvrons ensemble » vise à susciter la curiosité et la découverte, et témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir expertise, solutions, commodité et économies

RICHMOND HILL, ON, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros a annoncé ses nouveaux partenaires qui contribueront à susciter la curiosité et la découverte des Canadiens en tant qu'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'humoriste, animateur et producteur canadien Howie Mandel et la personnalité québécoise des médias et de la télévision Pierre-Yves Lord, seront les ambassadeurs de Découvrons ensemble, la nouvelle campagne de Staples/Bureau en Gros qui vise à susciter la curiosité des clients et à les accompagner à titre de partenaire dans la découverte de solutions et conseils d'experts.

Le thème de la campagne s'articule autour de la curiosité qui habite la clientèle de Staples/Bureau en Gros, composée de personnes qui apprennent continuellement et qui réussissent - ce sentiment de curiosité est important pour inspirer les idées et les vies à la base de l'innovation. Qu'il s'agisse de petites solutions comme « Quel est le meilleur ordinateur portable pour l'apprentissage à distance? » ou de solutions globales comme « Comment puis-je vraiment faire croître mon entreprise? », Découvrons ensemble est la réponse de Staples/Bureau en Gros aux questions avec la détermination d'aider les clients qui sont toujours en quête de croissance.

« Nous continuons à évoluer en tant qu'Entreprise du travail et de l'apprentissage, devenant plus qu'une simple destination où se procurer des fournitures, mais un endroit où apprendre et découvrir », a déclaré David Boone, chef de la direction de Staple/Bureau en Gros. « Découvrons ensemble est notre façon de faire savoir aux gens de partout au pays que Staples/Bureau en Gros a changé, et possède les ressources nécessaires pour aider les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à s'épanouir chaque jour. À titre de personnalités publiques et d'entrepreneurs passionnés, nous considérons Howie et Pierre-Yves comme les partenaires parfaits pour inspirer les Canadiens. »

Dans les nouveaux messages publicitaires multiplateformes de 15 et 30 secondes, Mandel et Lord incarnent la curiosité d'un client en jouant le rôle de sosie qui donne voix à ses pensées curieuses et l'aide à répondre « Découvrons-le ensemble ». Les messages encouragent le client à écouter sa curiosité et à rechercher les solutions offertes chez Staples/Bureau en Gros.

LIEN : Regardez maintenant Howie Mandel dans la nouvelle publicité télévisée Let's Find Out de Staples Canada.

LIEN : Regardez maintenant Pierre-Yves Lord dans la nouvelle publicité télévisée Découvrons ensemble de Bureau en Gros.

« Je fais mes achats chez Bureau en Gros depuis des années, et il est passionnant de voir comment la marque a évolué pour contribuer à soutenir l'avenir du travail et de l'apprentissage », a déclaré Mandel. « Je suis ravi de contribuer à inspirer le pays à aborder les défis avec des solutions créatives et un brin de légèreté et d'humour. »

« En tant que communicateur et père, encourager la créativité et motiver les autres est une partie importante de mon travail », a souligné Lord. « Je suis très heureux de m'associer à Bureau en Gros pour aider les Québécois et les Canadiens français à s'inspirer et à chercher des solutions innovantes et de nouvelles façons de travailler et d'apprendre. »

Les publicités mettant en vedette Mandel et Lord commenceront à être diffusées sur les réseaux de télévision canadiens et plateformes numériques à compter du 27 septembre. Elles mettront l'accent sur les solutions offertes par Staples/Bureau en Gros. Les publicités axées sur les cadeaux prévues pour la période des Fêtes seront, quant à elles, diffusées à compter du mois de novembre 2021.

Parallèlement aux annonces publicitaires, Découvrons ensemble chapeautera la campagne de marketing globale de Staples/Bureau en Gros dans le but de promouvoir les solutions et la nouveauté au moyen d'affiches en magasin, dépliants, courriels, supports numériques et commerce électronique. La nouvelle campagne de marque et les publicités télévisées ont été réalisées en collaboration avec Jackman Reinvents, l'agence de création de Staples/Bureau en Gros.

Dans le cadre de sa transformation continue, Staples/Bureau en Gros a établi des partenariats avec des organisations internationales de premier plan pour offrir des solutions de classe mondiale partout au pays, notamment Joe Mimran, Canva, Shopify, Nerds On Site, Apple, Samsung, FedEx, Purolator et beaucoup d'autres. Staples/Bureau en Gros a récemment été nommée l'Entreprise du travail et de l'apprentissage des Raptors de Toronto et est le seul partenaire canadien de Canva pour la vente au détail.

