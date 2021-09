Le Groupe de Fonds Rogers investit 7,5 millions de dollars pour soutenir les auteurs et créateurs de contenu canadiens en quête d'équité





L'entreprise s'engage à encourager le contenu canadien qui reflète la diversité du pays



Le public canadien aura accès à plus de 60 émissions originales sur les principaux réseaux et les diffuseurs régionaux

TORONTO, 23 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fort de son soutien passé au contenu et aux auteurs canadiens, le Groupe de Fonds Rogers a annoncé aujourd'hui son octroi de subventions et investissements d'une valeur de 7,5 millions de dollars pour appuyer plus de 60 projets originaux, par l'entremise du Rogers Cable Network Fund et du Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire. Mettant en lumière des histoires vraiment uniques et des voix diverses de partout au pays, la majorité des projets sélectionnés sont réalisés par des créateurs en quête d'équité et seront largement accessibles aux auditoires des principaux réseaux canadiens.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel d'investir dans des auteurs canadiens diversifiés, qu'il s'agisse de ceux qui nous inspirent avec un contenu qui pousse à la réflexion ou de ceux qui offrent une programmation de divertissement captivante, a déclaré Robin Mirsky, directrice générale, Groupe de Fonds Rogers. La production indépendante est en plein essor dans notre pays, et le Groupe de Fonds Rogers s'est engagé à fournir du financement et du soutien aux créateurs de contenu issus de communautés en quête d'équité afin que nous puissions réellement nous assurer que la riche diversité du Canada et ses histoires uniques sont racontées. »

Dans le cadre de son engagement continu à soutenir le contenu canadien, Rogers est fière de consacrer un pourcentage de ses revenus bruts au Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire et au Rogers Cable Network Fund afin d'appuyer la création d'une programmation unique d'un océan à l'autre, avec la présentation des projets sélectionnés sur les principaux réseaux et les diffuseurs régionaux. Grâce à une vaste gamme de plateformes et de fournisseurs, y compris des technologies de classe mondiale comme la Télé Élan MC de Rogers et les services habituels de câble ou de diffusion en continu, il n'a jamais été aussi facile pour le public canadien de découvrir les histoires passionnantes d'ici qui reflètent vraiment qui nous sommes.

Le Rogers Cable Network Fund investit dans des émissions qui sont diffusées pour la première fois sur une chaîne canadienne par câble. Les 13 productions bénéficiaires de cette année, qui vont du stimulant à l'hilarant en passant par le suspense, offrent des heures de télévision incontournables. Les émissions sélectionnées présenteront aux spectateurs un vaste éventail de sujets, de la série documentaire Black Lives : A Canadian History à Abroad, une série sur l'expérience des immigrants au Canada, offerte en anglais et en tagalog. La dernière date limite du Rogers Cable Network Fund pour cette année est le 13 octobre.

Le Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire est la principale source de financement des films documentaires au Canada. Cette année, il a appuyé 49 nouvelles productions documentaires partout au pays, dont 15 documentaires de langue française. Parmi les programmes importants et percutants qui ont reçu un financement, citons La Purge, qui dévoile la discrimination historique dont été victimes les membres de la communauté LGBT au sein des forces armées et de la fonction publique au Canada; et A Cedar is Life, qui porte sur l'importance du cèdre pour les communautés autochtones traditionnelles de la côte Ouest.

Afin de soutenir davantage les auteurs en quête d'équité, comme nous l'avons annoncé récemment, le Groupe de Fonds Rogers s'est associé au Bureau de l'écran des Noirs et au Fonds canadien de l'écran indépendant pour les créateurs et créatrices afrodescendant·e·s et racisé·e·s afin de créer un nouveau fonds de 750 000 $ à l'intention des créateurs et créatrices noir·e·s et racisé·e·s.

Pour en savoir plus sur le Groupe de Fonds Rogers, consultez https://rogersgroupoffunds.com/ (en anglais seulement).

