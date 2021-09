i2c décrit les principales opportunités de croissance pour le Royaume-Uni et l'Europe





i2c Inc., l'un des principaux fournisseurs de technologies bancaires et de paiement numérique, a dévoilé aujourd'hui ce qu'elle considère comme des opportunités clés de croissance sur les marchés britannique et européen, en mettant d'abord en lumière le numérique, les paiements commerciaux B2B, la cryptomonnaie et le crédit comme des domaines à forte demande dans lesquels elle est favorablement positionnée pour faire face à la concurrence.

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons constaté une augmentation des opportunités ainsi que la validation et l'acceptation de notre offre dans des initiatives où ces critères et les cas d'utilisation connexes jouent un rôle important dans les exigences des clients », a déclaré Jonathan Vaux, directeur général pour le Royaume-Uni et l'UE chez i2c. M. Vaux note également que les forces motrices semblent être le résultat d'une combinaison de différents éléments : la numérisation continue des banques, une augmentation des paiements et des innovations financières dans l'espace commercial, une concurrence accrue entre les différents acteurs de la cryptomonnaie pour accélérer les cycles d'innovation et l'expansion du marché, et un large intérêt pour la reconstruction du crédit en vue d'en faire une fonctionnalité intégrée.

Selon la société, la plateforme qu'elle propose présente des caractéristiques distinctes que les partenaires britanniques et européens trouvent convaincantes lorsqu'ils évaluent certaines conditions liées au cas d'utilisation, par exemple, l'étendue du produit et ses zones géographiques.

Parmi ces éléments figure l'adhésion d'i2c au programme Fintech Express de Mastercard, qui permet aux émetteurs de la région de profiter de la vitesse et de la sécurité du réseau mondial Mastercard.

« À notre époque de transition numérique accélérée, les consommateurs recherchent des services financiers numériques. Nous sommes heureux d'accueillir i2c dans notre programme Fintech Express. Cela permettra à leurs clients d'accéder facilement à la plateforme Mastercard, qui héberge des produits et programmes clés en un seul endroit », a déclaré Jason Lane, vice-président exécutif du Développement des marchés pour la région Europe chez Mastercard.

Selon M. Vaux, le rythme actuel de l'innovation et le niveau de concurrence dans les domaines du numérique, des paiements commerciaux et de la cryptomonnaie affectent les émetteurs de manières similaires, qu'il s'agisse de banques britanniques ou européennes de niveau intermédiaire passant à l'émission instantanée, de fintechs répondant aux besoins non satisfaits du marché commercial, ou d'entreprises offrant des capacités exclusives et modernes de paiement.

« En Europe, nous avons initialement constaté une forte demande de la part des fintechs, telles que les néo-banques, pour tirer parti des plateformes et des capacités de prépaiement préexistantes afin de commercialiser des offres numériques au niveau local le plus rapidement possible », a déclaré M. Vaux. « Cependant, le marché a mûri et nous constatons maintenant une demande croissante d'extension vers de nouvelles capacités, qu'elles aient trait au crédit, au débit, au domaine commercial ou à la cryptomonnaie, avec un besoin beaucoup plus grand de soutenir l'expansion mondiale et des attentes beaucoup plus élevées en termes de configurabilité pour prendre en charge les propositions sur mesure qui répondent aux besoins des segments émergents. »

Parmi ceux qui s'associent à i2c en Europe pour transformer le paysage des paiements, figure EedenBull, une fintech de premier plan basée au Royaume-Uni et spécialisée dans la technologie des paiements commerciaux B2B.

« Le monde des paiements évolue très rapidement, en particulier dans le secteur bancaire commercial. Nous lançons actuellement des nouvelles fonctionnalités toutes les deux semaines et nous travaillons en partenariat avec plus de 60 banques à travers le monde », a déclaré Nicki Bull Bisgaard, PDG d'EedenBull. Et M. Bisgaard d'ajouter : « La plateforme d'i2c nous a apporté la flexibilité, la fiabilité et la sécurité dont nous avions besoin pour nous développer et devenir une entreprise véritablement mondiale, et aujourd'hui cette plateforme nous permet de continuer à avoir un impact dans l'espace B2B. »

Selon i2c, la région qui a été à la pointe d'initiatives telles que l'open banking et la fintech, connaît désormais une recrudescence de la sophistication des exigences des clients et de leurs attentes en termes de partenariats de traitement. À cette fin, la société a annoncé avoir approfondi ses alliances avec des partenaires mondiaux, notamment dans le cadre du partenariat Fintech Express avec Mastercard, ainsi que de ses partenariats locaux avec des sponsors et des clients BIN au Royaume-Uni et en Europe.

À propos d'i2c, Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Avec la technologie exclusive « d'assemblage de blocs » d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d'une seule et même plateforme SaaS d'envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d'i2c prend en charge des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, couvrant tous les fuseaux horaires. Pour plus d'informations, visitez www.i2cinc.com et suivez-nous sur @i2cinc.

