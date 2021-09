Avis aux médias - Point de presse du Parti Québécois

Après s'être engagée à s'efforcer de plafonner les émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone avant 2060, la Chine a franchi une autre étape remarquable et pratique dans la poursuite du développement écologique....

Polypore International, LP (Polypore) et Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd. (SEMCORP) ont conclu une entente en janvier 2021, par l'entremise de leurs filiales respectives, pour créer une coentreprise en Chine visant la fabrication et...