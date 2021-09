Amazfit, leader des technologies portables intelligentes, s'associe à Heliot Emil pour les défilés printemps-été 2022 de la Fashion Week de Paris





Amazfit a présenté des montres intelligentes avec des designs classiques et élégants qui rendent la vie active facile.

PARIS, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Amazfit, une marque mondiale sur le marché des dispositifs portables intelligents, a annoncé aujourd'hui qu'Heliot Emil devenait son partenaire mondial officiel pour les dispositifs portables. Les montres intelligentes d'Amazfit, notamment la GTR 2, la GTS 2e et la T-Rex Pro, sont conçues pour aider les novices à faire leurs premiers pas dans le fitness intelligent tout en étant très stylées, et s'harmonisent parfaitement avec la philosophie de mode unique d'Heliot Emil.

Le défilé d'Heliot Emil aura lieu lors de la Fashion Week printemps-été 2022 de Paris, le 27 septembre 2021, à 18 h 30 (heure de Paris).

Vous pouvez accéder à cette émission numérique via les canaux ci-dessous :

- Chaîne officiel de la PFW

- Chine : Tencent

- Europe : CANAL+

- USA : CNN

- Japon : Asahi Shimbun

À propos d'Amazfit

Fondée en 2015, Amazfit propose des montres et des bracelets intelligents tant pour une utilisation quotidienne que pour les sports d'extérieur, ainsi que des appareils connectés pour le sport et la santé, comme des écouteurs TWS, des tapis roulants intelligents et des balances intelligentes. À l'heure actuelle, les produits Amazfit atteignent les marchés de plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie ou encore le Japon. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site http://www.amazfit.com/fr/

