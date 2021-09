Le FII Institute lance un indice mondial des maladies infectieuses





Le FII Institute a lancé un indice mondial unique qui utilise une technologie révolutionnaire pour suivre les maladies infectieuses et transformer la façon dont le monde réagit aux crises futures.

L'indice mondial des maladies infectieuses a été développé par le FII Institute en partenariat avec Accenture et Metabiota.

Le programme de solutions de gestion des risques de Metabiota a été parmi les premiers à signaler les infections inhabituelles à Wuhan en décembre 2019.

NEW YORK, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Future Investment Initiative (FII) Institute a lancé aujourd'hui l'indice mondial des maladies infectieuses, qui utilise un outil d'intelligence artificielle (IA) spécialement conçu pour suivre les agents pathogènes dans le monde entier et fournir des données clés pour aider à se préparer aux maladies infectieuses et à les combattre. Capté en temps quasi réel, il a été mis au point en partenariat avec le pionnier mondial des solutions de gestion des risques liés aux maladies infectieuses Metabiota et le cabinet de conseil en technologie Accenture. Il permet de suivre jusqu'à 60 agents pathogènes, dont ceux qui sont à l'origine de la COVID-19, de la dengue et de la rougeole, et est conçu pour accroître la sensibilisation mondiale aux maladies infectieuses, notamment la tuberculose, le paludisme et le VIH, ainsi que pour réduire les menaces et fournir des informations précieuses pour la prise de décision.

Le FII Institute a officiellement lancé l'indice lors de la table ronde Health Is Wealth, qui s'est tenue en marge de la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York, en présence de dirigeants mondiaux et de représentants des secteurs public et privé. L'indice est disponible en ligne et en direct dès maintenant à l'adresse www.globalinfectiousdiseaseindex.org

Richard Attias, PDG du FII Institute, a déclaré qu'il était fier du travail de collaboration réalisé pour exploiter la technologie nécessaire pour fournir ces précieuses analyses. « Les informations que l'indice fournira prépareront les gouvernements et les services de santé à prendre des décisions éclairées qui aideront le monde entier », a-t-il déclaré. « Cet indice élimine les complexités des données sur les maladies infectieuses et offre une vue globale simple et intuitive. »

L'indice est unique car il fournira des données sur l'impact des maladies endémiques et la menace des maladies épidémiques sur une seule plateforme. Il comprend les cinq maladies endémiques mondiales les plus meurtrières, dans 204 pays et territoires, et suit jusqu'à 60 agents pathogènes, dont le coronavirus. Les données intégrées comprennent également les pays classés en fonction de leurs dépenses de santé les plus élevées (en pourcentage du PIB), le nombre de personnes par pays vaccinées contre chaque maladie et des informations détaillées sur les professionnels et les services médicaux.

Lameen Abdul-Malik, directeur du programme THINK du FII Institute et lauréat du prix Nobel, a dirigé le développement de l'indice. Il a déclaré qu'il était nécessaire de s'attaquer aux maladies infectieuses qui pèsent sur les pays, les économies et les individus. « Les données de l'indice devraient fournir des informations utiles pour aider les pays à planifier l'atténuation des effets des futures pandémies et à lutter contre les maladies endémiques afin d'aider leurs populations à vivre plus longtemps et en meilleure santé », a-t-il déclaré. « Les solutions mises au point pour lutter contre la COVID-19 devraient être exploitées pour faire face à d'autres menaces de maladies infectieuses qui constituent un problème depuis de nombreuses années. »

