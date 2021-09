La multinationale canadienne Globe-Cann étend ses activités en Afrique du Sud





MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW/ - L'entreprise canadienne Globe-Cann Inc. (Globe-Cann) annonce l'inauguration d'un nouveau point de présence dans la région de Durban en Afrique du Sud. L'entreprise canadienne Globe-Cann, qui se spécialise dans l'industrie du cannabis à l'international, annonce l'inauguration d'un bureau en Afrique du Sud dès la fin septembre. Ayant déjà de multiples relations d'affaires en Colombie, en Thaïlande et au Mexique, Globe-Cann Inc poursuit son expansion globale en exportant son expertise en Afrique du Sud, au Lesotho et au Malawi.

Globe-Cann prend les devants dans l'industrie, en reconnaissant la croissance exponentielle du marché du cannabis dans le monde. Pour l'entreprise, il s'agissait d'un pas logique dans le développement des affaires d'étendre ses services à cette région du globe. Ce marché représente une industrie de plusieurs millions de dollars et l'expertise canadienne et globale inégalée de Globe-Cann Inc a tout le potentiel de combler les besoins de ce marché en plus de contribuer au développement économique du continent, tout en tirant parti de l'expertise et de la main-d'oeuvre locales, ce qui se traduit par une amélioration de la situation et de l'emploi.

« Globe-Cann veut continuer à être un acteur clé de cette croissance tout en permettant aux producteurs mondiaux d'opérer avec une expertise raffinée et des méthodes innovantes », a déclaré Daniel Fontaine, président et cofondateur de Globe-Cann. La nouvelle s'accompagne de la nomination de Travis Griffiths à la tête de Globe-Cann SA, sa branche africaine.

« Le gouvernement sud-africain a dévoilé un plan directeur visant à exploiter une industrie du cannabis de 28 milliards de rands, soit 1,9 milliard de dollars américains, qui pourrait potentiellement créer jusqu'à 25 000 emplois pour ce seul pays. Je suis fier de faire partie de cette nouvelle industrie et d'aider les investisseurs et les promoteurs à maximiser leur investissement. », a déclaré M. Griffiths.

Alors que Globe-Cann renforce sa présence mondiale, la société continuera à fournir des services de conseils impeccables en aidant à la conception et à la construction d'installations de production de cannabis, à l'élaboration de plans d'affaires et à l'exploitation des sites, au recrutement et à la formation des équipes et du personnel, ainsi qu'à l'orientation générale des installations de production de cannabis de moyenne et grande envergure. L'expertise de Globe-Cann permet à ses clients de produire du cannabis de la plus haute qualité, répondant aux normes GMP ou EU-GMP, de manière très efficace, en choisissant la génétique et les techniques de culture les plus appropriées.

À propos de Globe-Cann

Globe-Cann est une société multinationale canadienne composée d'experts en cannabis de renommée canadienne et internationale, allant des experts en réglementation aux licences, en passant par la construction et la conception d'usines, les opérations, les ressources humaines, le traitement et les ventes médicales. Globe-Cann a conçu, construit, autorisé, consulté et exploité plus de 150 projets de cannabis à l'échelle industrielle et excelle dans ce domaine depuis la légalisation du cannabis au Canada.

