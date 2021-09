Credence MedSystems obtient un financement de 39,9 millions USD pour permettre la mise à l'échelle de ses systèmes d'administration de médicaments et de santé connectée





Credence MedSystems, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir clôturé une série de financement dont le produit brut s'élève à 39,9 millions USD. Les sources de financement comprennent des investissements stratégiques de la part de Novartis Pharma AG, Molex Ventures LLC et d'autres investisseurs.

L'investissement sera orienté vers l'augmentation de la capacité de production pour le système Companion® et le système Dual Chamber Reconstitution (Reconstitution à double chambre) de Credence, ainsi que vers le développement d'autres éléments de la plateforme de systèmes innovants d'administration de médicaments de la Société, y compris son portefeuille de santé connectée.

« Le financement arrive à point nommé car nous sommes en train de passer à un niveau supérieur concernant la fabrication de nos systèmes Companion et Dual Chamber pour répondre à la demande latente du marché », a déclaré John Merhige, directeur commercial de Credence. Jeff Tillack, directeur de l'exploitation de Credence, a ajouté : « Dans l'immédiat, notre objectif est de mettre en route la capacité de production pour répondre aux besoins de nos clients, y compris en termes de production conforme aux BPF pour un usage clinique. »

Les produits phares de Credence sont le système de seringue de sécurité Companion® et le système Dual Chamber Reconstitution (Reconstitution à double chambre), qui offrent des fonctionnalités essentielles de convivialité et de sécurité aux utilisateurs finaux ainsi que des efficacités opérationnelles aux fabricants de produits pharmaceutiques. De plus, les produits permettent aux fabricants de produits pharmaceutiques de profiter d'avantages en matière de durabilité du fait de l'utilisation réduite de plastique, et d'une empreinte réduite par rapport aux approches conventionnelles.

Le financement va également permettre de soutenir l'accélération des programmes de santé connectée de Credence. Le Credence Connecttm Auto-Sensing Injection System (Système Connecttm d'injection à détection automatique de Credence) dote toute seringue de la connectivité numérique, permettant aux informations critiques concernant l'injection d'être automatiquement capturées et transmises à un smartphone et au cloud. Le système Connect pourrait avoir un impact sur la gestion des maladies chroniques et la conformité aux essais cliniques.

À propos de Credence MedSystems, Inc.

Credence MedSystems est un innovateur dans le domaine des systèmes d'administration de médicaments, dont les travaux aident à résoudre des besoins non satisfaits du marché, au service de l'industrie pharmaceutique. La philosophie « Innovation Without Change » (L'innovation sans changement) de Credence permet aux fabricants de produits pharmaceutiques d'impressionner et de protéger leurs utilisateurs finaux, tout en préservant leurs processus déjà existants, leurs stratégies d'approvisionnement et leurs composants de conditionnement primaire de prédilection. La famille de systèmes de seringues Companion® intègre une technologie exclusive de rétraction de l'aiguille, une fonction empêchant la réutilisation des seringues, ainsi que d'autres fonctions essentielles en termes de sécurité et de facilité d'utilisation. La plateforme Dual Chamber Reconstitution (Reconstitution à double chambre) permet de réaliser le mélange et l'injection en une seule étape pour les médicaments nécessitant une reconstitution au moment de l'administration. Le système Connecttm de Credence dote toute seringue de la connectivité numérique. Les systèmes doseurs et autres dispositifs novateurs répondent aux besoins de marchés thérapeutiques spécifiques tels que les traitements oculaires et les applications cosmétiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.CredenceMed.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2021 à 07:10 et diffusé par :