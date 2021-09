Une étude clinique montre que le spray ViroStop de Herb-Pharma est efficace pour réduire l'impact de la Covid-19





Une récente étude clinique a montré que le spray antiviral ViroStop de l'entreprise suisse Herb-Pharma est efficace pour réduire l'impact de la Covid-19 chez les patients présentant des symptômes légers à modérés.

Les principaux bénéfices ont été une réduction de 60 % de l'excrétion virale après utilisation du traitement et une réduction de la gravité des symptômes respiratoires cliniques. L'étude soutient les conclusions de tests in-vitro antérieurs, dans le cadre desquels son mélange de polyphénols a inhibé la croissance du virus dans des cultures cellulaires.

L'étude incluait 170 patients porteurs du SARS-CoV-2, confirmés par test PCR, à la Complex Medical Clinic de Budapest, en Hongrie, entre le 15 janvier et le 31 mai 2021. Les volontaires présentaient des symptômes respiratoires légers à modérés, testés positifs à la Covid-19 via des tests PCR au début de l'étude, et leurs symptômes ont été suivis pendant 12 jours.

Sur les 170 volontaires, 86 ont reçu un spray nasopharyngé, la solution brevetée ViroStop, qui contient un mélange de Cistus Creticus et d'autres ingrédients riches en polyphénols. Lorsqu'ils sont liés à une protéine virale, les polyphénols inhibent mécaniquement le fonctionnement de la protéine, et empêchent ainsi le virus d'entrer dans la cellule. Le reste des 84 patients sont restés dans le groupe témoin et n'ont pas reçu la solution ViroStop. Les symptômes de chaque patient ont été vérifiés tous les deux jours pendant 12 jours.

À la fin de l'étude, le niveau d'excrétion virale a été vérifié à l'aide de tests PCR. Les patients ayant utilisé le spray ViroStop dès le premier jour après avoir été testés positifs ont bénéficié d'une réduction de près de 60 % de l'excrétion virale au douzième jour, par rapport au groupe témoin. L'étude a montré que la gravité des symptômes respiratoires cliniques a également été réduite chez ceux ayant utilisé le spray ViroStop.

Une réduction a par ailleurs été observée au niveau des symptômes gastro-intestinaux par rapport au groupe témoin. Une étude récente a montré qu'un facteur clé dans la propagation du virus est sa capacité à se multiplier également dans le tractus gastrointestinal.

Le Dr István Jankovics, dont l'équipe a effectué l'étude, a déclaré : « Le principal traitement pour la Covid 19 est, bien sûr, la vaccination ; cependant, cette étude indique que l'utilisation du spray ViroStop inhibe significativement la quantité de SARS CoV-2 dans les voies respiratoires supérieures, donnant ainsi l'occasion pour la personne infectée de développer une réponse immunitaire spécifique. »

ViroStop est un traitement vendu sans ordonnance, fabriqué à partir d'ingrédients naturels et pouvant être administré en toute sécurité aux enfants dès l'âge de trois ans. En outre, au moment de l'étude, au moins trois variants du virus étaient présents en Hongrie, il est donc raisonnable de supposer que la solution et l'action des polyphénols sont efficaces contre toutes les mutations connues de la Covid-19.

Publié au nom de :

Herb-Pharma AG

Waldmannstrasse 6,

8001 Zurich, Suisse

Adresse e-mail de la société : home@herb-pharma.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.virostop.info/

Site Internet de la société : https://www.fytofontana.com/

