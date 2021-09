La 17e édition de la CISMEF s'est déroulée avec succès et s'est concentrée sur le partage des opportunités et des avantages pour les PME du monde entier





GUANGZHOU, Chine, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La 17e Foire internationale des petites et moyennes entreprises de Chine (CISMEF) se tient du 16 au 19 septembre à Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. La foire a attiré des entreprises de plus de 30 pays et régions. Elle offre une plate-forme parfaite et crée de nouvelles opportunités pour les PME nationales et étrangères afin de stimuler leur coopération et leur développement.

Bras robotisés, véhicules à guidage automatique, les différents produits sont un régal pour les yeux.

Environ 1 000 entreprises, leaders dans les technologies spéciales, les produits et techniques raffinés, les biens ou services uniques, ou l'innovation dans les technologies ou les modes de production, ont exposé à la CISMEF. Elles se concentrent principalement sur les domaines industriels de la fabrication intelligente et de l'intelligence artificielle, de la fabrication d'équipements, de l'information électronique, de la biomédecine et des produits alimentaires et agricoles.

Outre de nombreuses expositions éblouissantes, toutes sortes d'opportunités de promotion commerciale et d'activités d'échange sont également des attractions. La CISMEF a organisé une série d'activités destinées aux secteurs industriels exposants, dont 12 activités de mise en relation de l'offre et de la demande, 4 activités thématiques, 3 activités de mise en relation d'affaires transfrontalières et 6 activités de promotion pour les exposants à l'étranger, dans l'espoir de fournir aux exposants et aux acheteurs des services plus précis et plus efficaces.

C'est la première fois que Kimsun Trade Co.LTD de Guangzhou participe à la CISMEF. Kimsun est spécialisée dans le domaine du revêtement électrostatique en poudre et fournit à ses clients des systèmes et des services de revêtement automatique intelligents. Shu Gan, directeur de la recherche et du développement de Kimsun, a déclaré : « La CISMEF constitue une excellente plate-forme pour les entreprises de technologies spéciales comme la nôtre. D'une part, nous avons la possibilité de promouvoir nos produits et nos marques. D'autre part, cela nous permet d'en apprendre davantage sur les technologies uniques d'autres secteurs, puis de les absorber et de les appliquer dans notre secteur, offrant ainsi de meilleures solutions aux clients. »

Affichage, transaction, échange, coopération. La CISMEF fonctionne comme une plate-forme essentielle adaptée aux PME du monde entier. Elle fournit des informations et des opportunités d'affaires aux entreprises qui recherchent des sociétés entre fournisseurs et acheteurs, ainsi que des échanges techniques. En même temps, la foire signale fortement la promotion par la Chine de la communication et de la coopération entre les PME du pays et de l'étranger, et propose un commerce multilatéral.

Le Sommet de la coopération internationale pour les PME, couplé à la foire, a officiellement annoncé un plan d'approvisionnement considérable pour les PME à l'échelle mondiale, évalué à 826,3 milliards de yuans. Une série de séminaires ont été organisés, dont une table ronde de niveau ministériel centrée sur les politiques relatives aux PME, afin de partager les expériences sur la manière de résoudre efficacement les difficultés des PME.

Pour de nombreux exposants, ce superbe événement international des PME permettra d'accélérer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales et de parvenir à un bénéfice mutuel et à une prospérité commune. Guangdong Jaten Robot&Automation Co. Ltd présente son nouveau produit de véhicules à guidage automatique à la foire. Wang Meikui, directrice générale adjoint de l'entreprise, pense que le CISMEF est une bonne occasion pour elle de promouvoir son produit. « Nous aimerions permettre à davantage de personnes de connaître notre produit, c'est très important », a-t-elle déclaré.

