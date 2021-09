Shanghai Electric se classe 51e sur la liste des 250 meilleurs entrepreneurs internationaux établie par ENR en 2021





SHANGHAI, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (601727.SS et 02727.HK) a annoncé que la société a été classée 51e sur la liste 2021 des 250 meilleurs entrepreneurs internationaux publiée par Engineering News-Record (ENR), une publication de renommée mondiale pour les nouvelles et l'analyse de l'ingénierie et de la construction. Avec un total de 22 projets à l'étranger, Shanghai Electric a connu le plus grand saut dans le classement parmi ses pairs chinois cette année, malgré l'impact persistant de la pandémie de COVID-19 sur les projets d'ingénierie à grande échelle au niveau mondial.

Largement considérée comme le baromètre du secteur, la liste ENR classe les entreprises de construction mondiales en fonction des revenus générés par leurs projets à l'étranger. Selon la liste annuelle, 2020 a marqué une autre année difficile pour les entreprises mondiales de construction d'infrastructures, remplissant le marché d'incertitudes et de risques à court terme. ENR rapporte que le revenu total des contrats internationaux du Top 250 a chuté de 11,1 % pour atteindre 420,4 milliards de dollars en 2020, contre 473,1 milliards de dollars en 2019, ce qui constitue la plus forte baisse annuelle enregistrée dans les données d'ENR sur les contrats internationaux depuis 2003. Au milieu d'un climat de marché complexe et difficile, Shanghai Electric a mis en oeuvre des stratégies commerciales proactives dans son pays et à l'étranger, dans le but de protéger les employés sur site tout en maintenant un taux de croissance élevé des revenus pour ses principaux projets internationaux, notamment le CSP de Dubaï, le projet intégré de mine de charbon et d'électricité Thar Block-1 du Pakistan, Pan?evo en Serbie, Forte au Vietnam, le photovoltaïque en Grèce et les projets de maintenance Huashide en Irak.

Revenant sur l'année 2020 au cours de laquelle Shanghai Electric a rebondi après la pandémie de COVID-19, un porte-parole de Shanghai Electric a déclaré que Shanghai Electric a une fois de plus montré sa résilience en ces temps difficiles pour l'industrie mondiale de l'ingénierie. « Face à un environnement commercial en constante évolution et à des perspectives industrielles incertaines au cours de l'année écoulée, Shanghai Electric a pris des mesures rapides pour minimiser les retards de construction, s'occuper de la sécurité et de la pénurie des travailleurs sur site, et assurer une rotation élevée de ses projets à l'étranger. La reconnaissance d'ENR est un autre témoignage des efforts exceptionnels que nous avons déployés, ainsi que de notre gestion efficace et de la qualité des produits à la pointe du secteur, résultat de notre quête inébranlable de l'excellence », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la construction des principaux projets de Shanghai Electric à l'étranger est en cours et progresse comme prévu.

La première étape de 300 MW de la phase 5 de 900 MW du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR Solar Park) a achevé un test de performance de 10 jours à la fin du mois de juillet de cette année et est entrée en exploitation commerciale plus tôt que prévu à la mi-août.

(MBR Solar Park) a achevé un test de performance de 10 jours à la fin du mois de juillet de cette année et est entrée en exploitation commerciale plus tôt que prévu à la mi-août. Le premier aquifère de la mine de charbon à ciel ouvert du projet pakistanais Thar Block-1 Integrated Coal Mine and Power Project a été achevé à la fin du mois de juin.

Le poste de commutation de 220 kV de la centrale à cycle combiné au gaz de Pan?evo, en Serbie, a terminé le rétroalimentation le 19 août. L'état de fonctionnement de tous les appareils concernés est stable et a donné des résultats prometteurs, ce qui a jeté les bases de la production d'électricité raccordée au réseau.

De plus, l'unité -1 de 300 MW de la centrale thermique Deenbandhu Chhotu Ram (DCRTPP), Yamuna Nagar, de Haryana Power Generation Corporation Limited (HPGCL), a battu des records en achevant un fonctionnement continu de 145 jours le 19 avril 2021, réalisé par les ingénieurs de Shanghai Electric.

La mission de maintenance est intervenue à un moment difficile où l'Inde connaissait une nouvelle vague de COVID-19. Travaillant sous une pression immense et contre toute attente, les ingénieurs de HPGCL et de Shanghai Electric se sont associés pour entreprendre une révision de l'unité, ce qui a permis à l'unité de fonctionner sans aucun problème technique au cours des cinq mois suivants. En mars 2021, l'unité a enregistré un facteur de charge de la centrale (PLF) de 86,32 %, ce qui fait partie des meilleures performances des centrales électriques du pays.

L'unité 4 de la centrale au charbon Jindal 4X300MW en Inde a également enregistré un fonctionnement sans panne pendant 711 jours en septembre 2020, pulvérisant le précédent record de 684 jours de fonctionnement sans panne et établissant une nouvelle norme pour l'ensemble du pays. En janvier 2021, le projet de centrale électrique au charbon de Warora 2X300 MW en Inde a remporté le « Best Performance Award », ce qui représente la troisième année consécutive où la centrale a reçu cette reconnaissance.

