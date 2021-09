La principale école d'aviation civile de Chine fête son 70e anniversaire





TIANJIN, Chine, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La Civil Aviation University of China (CAUC), principale école d'aviation civile de Chine, située à Tianjin, ville portuaire du nord du pays, fêtera son 70e anniversaire le 25 septembre.

Au cours des 70 dernières années, le CAUC est devenu la principale base et force de formation du personnel de l'aviation civile et d'innovation scientifique et technologique de la Chine. Berceau des talents de l'aviation civile du pays, l'université est également un pôle de recherche scientifique et technologique et une plateforme d'échanges culturels internationaux dans le domaine de l'aviation civile.

Établi conjointement par l'organisme de surveillance de l'aviation civile du pays, le gouvernement local et le ministère de l'éducation, le CAUC compte désormais plus de 28 000 étudiants, 75 avions pour l'enseignement et la formation au pilotage et 22 avions pour la pratique de l'entretien des avions.

L'université est également membre à part entière du programme ICAO TRAINAIR PLUS. Elle a cofondé l'Institut sino-européen d'ingénierie aéronautique avec le Groupe des Ecoles Aéronautiques et Spatiales (GEA), qui a systématiquement introduit le modèle français de formation des ingénieurs. En juin 2016, il a été classé comme un excellent projet de coopération universitaire sino-française par les deux pays.

La CAUC cherche à constituer une force scientifique et technologique stratégique nationale, en mettant l'accent sur l'innovation scientifique et technologique en matière de sécurité et de navigabilité des aéronefs, de planification de l'espace aérien et de sécurité des opérations, d'équipements aéroportuaires et intelligents du futur, d'aviation générale et de sécurité, d'environnement et de développement durable de l'aviation civile.

Des efforts sont également déployés pour renforcer le soutien scientifique et technologique au développement des grands avions nationaux, des moteurs et de l'aviation civile intelligente, pour réaliser des percées dans les technologies de base liées au développement de l'industrie et pour s'efforcer d'élaborer des normes techniques dans les domaines clés de l'aviation civile.

