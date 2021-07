CGTN : Peng Liyuan réclame l'éducation des femmes et une réduction de la pauvreté





BEIJING, 22 juillet 2021 /CNW/ - Mardi, Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping, a pris la parole par vidéoconférence lors du forum sur l'éducation des femmes et la lutte contre la pauvreté de l'Organisation de Shanghai pour la coopération (OSC).

Peng Liyuan, qui est également envoyée spéciale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour la promotion de l'éducation des filles et des femmes, a déclaré que le fait de se sortir de la pauvreté et de connaître le bonheur sont des aspirations communes de toutes les femmes. Grâce à l'éducation, et à l'acquisition de connaissances et de compétences, les femmes ont la possibilité de se sortir de la pauvreté.

« Les efforts incessants de la Chine ont permis au pays de remporter une grande victoire dans la lutte contre l'extrême pauvreté, a-t-elle déclaré. Des centaines de millions de Chinoises sont sorties de cette situation, et la Chine a adopté une série de mesures visant à garantir l'égalité d'accès des femmes à l'éducation et à faire d'elles des bénéficiaires, des participantes et des contributrices à la lutte contre la pauvreté. »

Elle a ajouté que les efforts de réduction de la pauvreté grâce à l'éducation des femmes donnent les meilleurs résultats lorsqu'un pays y attache une grande importance, lorsque les organisations sociales y apportent un soutien actif et lorsque des personnes de tous les milieux y contribuent de façon désintéressée.

Elle a mentionné la manière dont le gouvernement provincial du Guizhou a incité plus de 500 000 femmes à travailler à domicile en développant une industrie de produits faits à la main adaptée aux femmes, et la façon dont plus de 3 millions de jeunes femmes démunies ont pu terminer leur scolarité dans le cadre du projet Spring Bud financé par le gouvernement national. De plus, elle a expliqué comment un enseignant du nom de Zhang Guimei a fondé une école secondaire publique dans une région pauvre, ce qui a permis à près de 2 000 jeunes femmes d'entrer à l'université.

« Comme 435 millions de femmes dans le monde vivent toujours dans la pauvreté, l'écart entre les sexes en matière d'éducation reste évident », a affirmé Peng Liyuan, ajoutant que la pandémie de COVID-19 crée également de nouveaux défis dans la réduction de la pauvreté chez les femmes.

Au cours des 20 dernières années, depuis la création de l'OCS, les femmes des États membres ont suivi « l'esprit de Shanghai », partagé leurs expériences sur le développement des femmes, fait la promotion de la collaboration dans divers domaines et apporté leur contribution afin de faire progresser la coopération au sein de l'OSC.

« Nous devons unir notre amour et déployer des efforts soutenus, continuer à approfondir la collaboration en matière d'éducation des femmes et de lutte contre la pauvreté. Il faut faire en sorte que l'éducation soit une lueur d'espoir pour elles, et qu'un nombre de plus en plus élevé de femmes aient la possibilité de vivre une vie épanouie », a-t-elle dit.

Le forum est organisé conjointement par la All-China Women's Federation (ACWF), le Committee of Good-Neighborliness, Friendship and Cooperation de l'OSC et le secrétariat de l'OSC.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-20/Peng-Liyuan-addresses-SCO-forum-on-women-s-issues-123aLctgSfS/index.html

Vidéo -https://www.youtube.com/watch?v=jJVVI3hTw78

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 14:43 et diffusé par :