Suspension de la négociation par l'OCRCVM - YES

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, fera une annonce au sujet de la réouverture sécuritaire des petites et moyennes entreprises canadiennes. Date : Le vendredi 23...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Char Technologies Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : YES Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 12 h 59...