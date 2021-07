Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Suvoda LLC, un innovateur en matière de logiciels d'essais cliniques, a annoncé aujourd'hui qu'il a connu une croissance importante de ses activités au cours du premier semestre 2021, certaines des principales sociétés pharmaceutiques et...

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la...