Selon un sondage de la Banque CIBC, malgré les difficultés persistantes liées à la pandémie, près de 70 % des propriétaires d'entreprise du Canada sont optimistes quant à l'avenir de leurs activités à long terme





Un nombre plus élevé d'entrepreneurs entrevoient des jours meilleurs qu'à pareille date l'an dernier, et le nombre d'entrepreneurs qui sont touchés négativement diminue

TORONTO, le 22 juill. 2021 /CNW/ - À la sortie d'une pandémie qui a duré 18 mois, une nouvelle étude de la Banque CIBC indique que les propriétaires d'entreprise au Canada ont l'impression que nous nous dirigeons vers des jours meilleurs : 69 % des répondants (une augmentation de 10 points de pourcentage par rapport à novembre et de 19 points de pourcentage par rapport à avril dernier) indiquent qu'ils sont optimistes quant à l'avenir de leurs activités à long terme. Les résultats montrent également une tendance à la baisse dans la proportion de propriétaires d'entreprise qui estiment avoir été touchés négativement par la COVID-19 : 58 %, par rapport à 68 % en novembre 2020 et 81 % en avril 2020.

« Les propriétaires d'entreprise du Canada continuent de faire preuve d'une résilience extraordinaire en ces temps difficiles, a déclaré David Leuty, premier vice-président, Services bancaires aux PME, Banque CIBC. À mesure que l'économie se dirige vers une réouverture, j'encourage les propriétaires à se renseigner au sujet des mesures d'allégement supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin, y compris à obtenir de l'aide pour la gestion des flux de trésorerie ou pour trouver des solutions à l'épreuve du temps visant à répondre à leurs ambitions à long terme. »

Les principales préoccupations demeurent les mêmes que lors de la première vague de la pandémie, mais elles sont soulevées par un nombre moins élevé de propriétaires d'entreprise. La réduction de la demande pour les produits et services demeure une préoccupation pour 34 % des répondants (en baisse de 18 points de pourcentage par rapport à avril dernier), tandis que 21 % d'entre eux sont préoccupés par la viabilité globale de leur entreprise (en baisse de 11 points de pourcentage par rapport à avril dernier). En revanche, il y a une légère augmentation du pourcentage de répondants qui expriment des préoccupations concernant la disponibilité des stocks et des matériaux (19 %), en hausse de sept points de pourcentage par rapport à avril 2020.

Afin de survivre à la pandémie et de connaître du succès à long terme, plusieurs propriétaires d'entreprises ont apporté un certain nombre de changements. Un quart des répondants (26 %) affirment avoir pris des mesures relatives à la santé et à la sécurité qui vont au-delà des exigences législatives, tandis qu'une proportion similaire (25 %) d'entre eux ont augmenté leur présence en ligne et 21 % ont fait appel à de nouvelles technologies de paiement. Près du tiers (29 %) des répondants ont réduit leurs dépenses d'exploitation pour traverser la crise, tandis que 20 % d'entre eux ont dû puiser dans leurs économies.

Les propriétaires d'entreprise ont comme principales ambitions de faire croître leur entreprise (34 %), de passer de la survie à la prospérité (32 %), de demeurer opérationnels (29 %) et de développer de nouvelles sources de revenus (25 %).

Les propriétaires d'entreprise doivent tenir compte des objectifs suivants dans leur planification à court et à long terme, et envisager d'avoir recours à des conseils d'experts :

Garder la tête hors de l'eau à court terme : les propriétaires qui ont besoin d'allégements supplémentaires sont invités à se renseigner sur les programmes de prêts du gouvernement, y compris le nouveau Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT), qui offre des prêts à terme à taux d'intérêt peu élevés garantis par le gouvernement (de 25 000 $ à 1 000 000 $) pour couvrir les dépenses d'exploitation de l'entreprise en matière de flux de trésorerie.





les propriétaires qui ont besoin d'allégements supplémentaires sont invités à se renseigner sur les programmes de prêts du gouvernement, y compris le nouveau Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT), qui offre des prêts à terme à taux d'intérêt peu élevés garantis par le gouvernement (de 25 000 $ à 1 000 000 $) pour couvrir les dépenses d'exploitation de l'entreprise en matière de flux de trésorerie. Se préparer à réussir (et à demeurer au sommet) : l'un des aspects les plus importants et fondamentaux de l'exploitation d'une entreprise est la gestion des flux de trésorerie. Un conseiller peut aider les propriétaires à mettre au point des stratégies efficaces, y compris en fournissant des conseils sur la façon de créer des réserves de caisse constructives, de réduire les coûts et d'évaluer les besoins en matière d'emprunt.





l'un des aspects les plus importants et fondamentaux de l'exploitation d'une entreprise est la gestion des flux de trésorerie. Un conseiller peut aider les propriétaires à mettre au point des stratégies efficaces, y compris en fournissant des conseils sur la façon de créer des réserves de caisse constructives, de réduire les coûts et d'évaluer les besoins en matière d'emprunt. Faire ses devoirs sur le plan numérique : bien que bon nombre d'entreprises exercent leurs activités en ligne, plusieurs éléments doivent être pris en considération afin de garder une longueur d'avance sur le Web, notamment construire votre marque, préserver vos actifs de propriété intellectuelle et protéger votre entreprise contre les cybermenaces.

Les propriétaires d'entreprise sont invités à consulter le Centre PME pour avoir accès à d'autres ressources portant sur des sujets comme la gestion des flux de trésorerie, les impôts, la reprise des activités, la façon de développer et de renforcer ses capacités numériques, et plus encore.

Autres conclusions du sondage :

41 % des répondants affirment avoir eu accès à au moins un programme de soutien du gouvernement fédéral

des répondants affirment avoir eu accès à au moins un programme de soutien du gouvernement fédéral Les niveaux de stress sont en baisse ( 57 %, une baisse de 15 points de pourcentage par rapport à novembre 2020) en ce qui concerne les heures travaillées; ( 42 % des répondants indiquent faire davantage d'heures de travail qu'avant la pandémie, ce qui représente une baisse de 10 points de pourcentage par rapport à novembre)

par rapport à novembre 2020) en ce qui concerne les heures travaillées; ( indiquent faire davantage d'heures de travail qu'avant la pandémie, ce qui représente par rapport à novembre) 36 % des répondants indiquent avoir modifié leurs activités commerciales afin de permettre la vente et la prestation de services en ligne

