Airbiquity s'associe à Cyngn pour aider les entreprises de manutention à faire évoluer leurs parcs de véhicules vers des systèmes autonomes





Un partenariat technologique permet aux entreprises de tirer parti des avantages de la technologie de conduite autonome sans remplacer l'ensemble des parcs de véhicules

SEATTLE, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, un leader mondial de services spécialisés dans les véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Cyngn, un fournisseur de technologie de véhicules autonomes (VA). Le produit phare de Cyngn, DriveMod, est une solution d'autonomie de bout en bout qui peut être déployée de manière flexible sur plusieurs types de véhicules dans divers environnements. En intégrant la plateforme de gestion logicielle over-the-air OTAmatic® d'Airbiquity et le système de conduite autonome DriveMod de Cyngn, les entreprises peuvent investir dans une technologie de VA industrielle qui commence à générer de la valeur dès le début tout en étant préparées à relever les défis de demain. Selon Global Market Insights Inc. , le marché des équipements de manutention devrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici 2027.

Les solutions de VA industrielles nécessitent souvent que les entreprises remplacent l'ensemble de leur parc de véhicules existant. Le partenariat entre Airbiquity et Cyngn modifie ce paradigme. La fusion de technologies qui résulte de ce partenariat permettra aux entreprises opérant sur le marché de la manutention de faire évoluer en toute sécurité leurs parcs de véhicules vers des systèmes de VA qui pourront être mis à jour et affinés au fil du temps, ce qui se traduira par une amélioration de l'efficacité de la gestion du parc autonome et une meilleure disponibilité.

« Dans la foulée de l'annonce de l'intégration de notre OTAmatic dans les véhicules de l'industrie non automobile, ce partenariat vient confirmer la nécessité d'une technologie de gestion des mises à jour logicielles over-the-air de qualité industrielle sûre et sécurisée pour garantir que les véhicules autonomes fonctionnent le plus efficacement possible », a déclaré Kamyar Moinzadeh, président et PDG d'Airbiquity. « En travaillant avec Cyngn, nous avons l'occasion de guider l'avenir des véhicules autonomes et de rendre notre technologie accessible à un plus grand nombre d'industries. »

OTAmatic est une solution de gestion des logiciels et des données over-the-air (OTA) qui orchestre et automatise en toute sécurité les mises à jour logicielles des véhicules connectés et la gestion des données à partir du cloud. Les entreprises utilisent OTAmatic pour planifier et exécuter efficacement des campagnes OTA avec un ciblage affiné des véhicules et des appareils, des contrôles discrets des politiques et de la confidentialité, des communications utilisateur personnalisables et une flexibilité de déploiement de la solution.

« Les parcs de véhicules autonomes génèrent de grandes quantités de données que nous exploitons pour en tirer de plus grandes connaissances et créer des occasions d'accroître l'efficacité », a déclaré Lior Tal, PDG de Cyngn. « En utilisant la technologie de mise à jour over-the-air d'Airbiquity, la plus avancée et la plus testée du secteur, les entreprises ont accès à ces capacités toujours plus étendues sans perturber leurs opérations quotidiennes. »

DriveMod est la solution complète pour véhicules autonomes de Cyngn, offrant des analyses intelligentes, une intelligence artificielle, des fonctions de sécurité avancées et des capacités de conduite autonome pour les véhicules industriels. La technologie est agnostique, ce qui signifie que DriveMod fonctionne sur tous les types de véhicules industriels, quelle que soit leur date de fabrication, le type de véhicule ou le fabricant. DriveMod permet aux flottes de toutes formes et tailles d'être dirigées de manière autonome par le biais d'une simple mise à niveau ou en étant directement intégré dans les véhicules d'origine du fabricant d'équipement (OEM) lors de l'assemblage.

Au fil du temps et avec davantage de données, DriveMod développera une compréhension plus approfondie des domaines dans lesquels il opère. Ces informations, combinées aux mises à jour logicielles over-the-air d'OTAmatic, garantiront que les parcs de véhicules autonomes continuent de générer une valeur et des gains d'efficacité inédits.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle de véhicules connectés la plus avancée du secteur, la plus récente mise à jour logicielle en direct (OTA) et la gestion des données avec OTAmatic®. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont réalisé des programmes de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

À propos de Cyngn

Cyngn est une société de capital-risque de la Silicon Valley qui compte parmi ses investisseurs certaines des plus grandes institutions du monde, dont Andreessen Horowitz, Benchmark Capital, Index Ventures, Qualcomm, Telefonica et plus encore. L'innovation phare de Cyngn est DriveMod, une solution de conduite autonome qui peut être déployée de manière flexible sur plusieurs types de véhicules dans divers environnements. L'entreprise exploite des véhicules autonomes dans des environnements de production depuis 2017.

